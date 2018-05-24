Статистический анализ

Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК;

Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261 «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;

Закона Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401 «О медиации»

Конусова В.Т.,

начальник Отдела гражданского, гражданско-процессуального законодательства и

исполнительного производства

Института законодательства Республики Казахстан, к.ю.н.

Абдрахманова С.Ж.,

ведущий научный сотрудник

Института законодательства

Республики Казахстан, магистр юриспруденции

Бекен А.Т.,

научный сотрудник

Института законодательства

Республики Казахстан, м.ю.н.

Стабильность закона способствует стабильности законодательства и является условием эффективного функционирования правовой системы государства. Учитывая это, Институтом законодательства Республики Казахстан проводится статистический анализ Законов Республики Казахстан в целях повышения стабильности законодательства Республики Казахстан и дальнейших правовых исследований.

В рамках представленного исследования был проведен статистический анализ Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК (далее - ГПК), Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261 «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон) и Закона Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401 «О медиации» (далее - Закон о медиации).

Полученные результаты статистического анализа могут служить эмпирической основой для дальнейших правовых исследований и совершенствования законодательства Республики Казахстан.

I. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК

Как известно необходимость разработки и принятия нового ГПК была вызвана объективной необходимостью пересмотра подходов в осуществлении правосудия по гражданским делам. Данная необходимость была подчеркнута в Плане нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства, в котором предусмотрен ряд мер по совершенствованию организации судебной системы и порядка отправления правосудия по гражданским делам.

В целом ГПК направлен на модернизацию гражданского процессуального законодательства с целью обеспечения эффективной судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц. Для реализации этих целей в ГПК предусмотрены следующие основные изменения:

- Для качественной и полноценной подготовки дела к судебному процессу расширен круг вопросов, разрешаемых на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

- Регламентирован порядок представления доказательств, согласно которому доказательства должны представляться на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и в суде первой инстанции, а в исключительных случаях, в суд апелляционной инстанции, если они не были представлены по причинам, признанным судом уважительными (ч. 1 ст. 73 ГПК).

- Предусмотрена глава «Примирительные процедуры», регулирующая порядок и последствия заключения сторонами мирового соглашения и урегулирования споров в порядке медиации, а также партисипативной процедуры.

Партисипативная процедура является новым процессуальным институтом, задача которого заключается в урегулировании спора сторонами при содействии их адвокатов. В этой связи за адвокатами закрепляется обязательное содействие мирному разрешению спора.

- В целях стимулирования сторон к примирению предусмотрен возврат государственной пошлины в полном объеме в случае окончания дела мировым соглашением сторон, соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в судах первой и апелляционной инстанций - в полном объеме, в суде кассационной инстанции - в размере 50 процентов от суммы, уплаченной при подаче ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке (пп. 1)-2) ст. 548 Налогового кодекса РК).

- Вопрос об исполнении соглашений, заключенных в досудебном порядке, включен в новую главу «Упрощенное (письменное) производство», которая предусматривает рассмотрение дел в месячный срок и на основе письменных доказательств без необходимости проведения устного разбирательства. Вместе с тем установлено, что согласие, выраженное в ответе на претензию в рамках досудебного урегулирования спора, является основанием для рассмотрения требования в приказном производстве.

К категории дел упрощенного (письменного) производства также отнесены дела с суммой иска в размере, не превышающем для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 200 месячных расчетных показателей и для юридических лиц 700 месячных расчетных показателей, а также независимо от цены иска, основанные на представленных истцом письменных документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору (пп.2) ч.1 ст. 145 ГПК).

- Расширен перечень требований, рассматриваемых в приказном производстве.

- Для повышения качества защиты прав и интересов лиц усовершенствован институт представительства сторон в гражданском процессе. Для других лиц из числа представителей по поручению установлено обязательное наличие высшего юридического образования.

- Оптимизированы инстанции судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию. Предусмотрен переход от пятизвенной судебной системы (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная надзорная) к трехзвенной (первая, апелляционная, кассационная).

- Рассмотрение дел в кассационной инстанции производится коллегиальным составом суда в нечетном количестве (не менее трех) судей Верховного суда. Рассмотрение постановлений суда кассационной инстанции производится в нечетном количестве не менее чем семью судьями.

- Предусмотрены основания к пересмотру вступивших в законную силу судебных актов в кассационном порядке по протесту Генерального Прокурора и по представлению Председателя Верховного Суда (ч. 6 ст. 438 ГПК).

- Ограничена подсудность Верховного суда по пересмотру в кассационном порядке судебных актов, связанных с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП (пп.3) ч.1 ст. 434 ГПК).

- Максимально расширяются возможности применения информационных технологий в гражданском судопроизводстве. Подача заявлений и других документов, извещение участников процесса, дистанционное исследование доказательств и заслушивание объяснений лиц будет осуществляться с применением информационных технических средств. Предусмотрено осуществление аудио- и видеозаписи судебного заседания (ч. 1 ст. 189 ГПК).

- Для повышения правовой защиты инвестиций, создания благоприятных условий ведения бизнеса предусмотрена специализация судов по защите прав инвесторов путем создания апелляционной коллегии в Верховном Суде и образования специализированного состава в городском суде Астаны по рассмотрению инвестиционных споров.

Структурно ГПК состоит из 4 разделов, 58 глав и 505 статей.

Анализ статистической информации по ГПК охватывает период его действия по состоянию на 01.05.2018 г., что составляет 2 года и 6 месяцев или 30 месяцев. При этом в ГПК были внесены изменения и дополнения 7 законами.

Распределение этого количества по годам представлено в диаграмме 1.

Диаграмма 1

В указанной диаграмме 1 отражено количество законов об изменении и дополнении, которые принимались на протяжении периода исследования, что составляет 2 в 2016 г. и 5 в 2017 г.

Так, для целей исследования на основе приведенных в диаграмме 1 данных о количестве изменений и дополнений, внесенных в Закон в течение периода, прошедшего со дня его принятия, исчисленного в месяцах, можно определить средний срок стабильности Закона и его нестабильности путем вычисления коэффициентов стабильности и нестабильности соответственно. Полученные коэффициенты указаны в таблице 1.

Таблица 1

НПА Коэффициент стабильности* Коэффициент нестабильности** ГПК 4,28 0,23

Таким образом, полученный показатель в целом отражает степень стабильности ГПК и означает, что ГПК в среднем менялся раз в 4 месяца.

Более подробно информация о частоте внесения изменений и дополнений приведена в таблице 2.

Таблица 2

Год НПА о внесении изменений, дополнений (реквизиты) Период стабильности между НПА, указанными в гр. 2 Основание разработки и принятия закона 1 2 3 4 2016 1) Закон РК от 08.04.2016 № 489-V Между № 377 и № 489 = 5 мес. 8 дней План законопроектных работ Правительства РК на 2015 год 2) Закон РК от 26.07.2016 № 12-VІ Между № 489 и № 12 = 3 мес.18 дней План законопроектных работ Правительства РК на 2015 год 2017 1) Закон РК от 10.02.2017 № 45-VI Между № 12 и № 45 = 6 мес.15 дней План законопроектных работ Правительства РК на 2015 год 2) Закон РК от 27.02.2017 № 49-VI Между № 45 и № 49 = 17 дней План законопроектных работ Правительства РК на 2015 год 3) Закон РК от 18.04.2017 № 58-VI Между № 49 и № 58 = 1 мес. 22 дня Во исполнение поручения помощника Президента Республики Казахстан - секретаря Совета Безопасности от 26.12.2014 года №52-14.191. Секретариатом Совета Безопасности и отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан согласована разработка отдельного самостоятельного законопроекта по этим поправкам (от 23.07.2016 г. №363-2). 4) Закон РК от 11.07.2017 № 91-VI Между № 58 и № 91 = 2 мес.23 дня Распоряжением Президента Республики Казахстан от 11 января текущего года № 140 образована Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, перед которой поставлена задача разработать и в приоритетном плане внести в Парламент, соответствующий проект Закона для принятия его до конца текущей сессии Парламента. 5) Закон РК от 12.12.2017 № 114-VI Между №91 и №114 = 5 мес. 1 день План законопроектных работ Правительства РК на 2017 год

Таблица 3

Год НПА о внесении изменений, дополнений (реквизиты) Количество норм, изменённых и дополненных НПА, указанными в гр. 2 1 2 3 2016 1) Закон РК от 08.04.2016 № 489-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам арбитража» 2 2) Закон РК от 26.07.2016 № 12-VІ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем» 1 2017 1) Закон РК от 10.02.2017 № 45-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности» 5 2) Закон РК от 27.02.2017 № 49-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности»» 6 3) Закон РК от 18.04.2017 № 58-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства» 2 4) Закон РК от 11.07.2017 № 91-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» 92 5) Закон РК от 12 декабря 2017 года № 114-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» 1

Проанализировав представленные в таблице 3 сведения, следует подчеркнуть, основным содержанием данных законов являлось не введение новых норм, а изменение ранее принятых. Вместе с тем необходимо обратить внимание на характер изменений. Большинство правок носят редакционный характер.

Общее количество статей, подвергшихся изменениям - 104, 5 статей (в частности, ст.ст. 82, 149, 336, 102, 402) были изменены и (или) пополнены двумя законами.

Наибольшее количество изменений и дополнений было внесено Законом РК от 11.07.2017 № 91-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», наименьшее - Законом РК от 26.07.2016 № 12-VІ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем» и Законом РК от 12 декабря 2017 года № 114-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений».

Согласно проведенному анализу ГПК был подвергнут сравнительно частому внесению изменений и дополнений (7 законов в течение 30 месяцев), что свидетельствует о том, что рассматриваемый Кодекс нельзя признать стабильным. Усредненный период стабильности ГПК составляет 4 месяца. Полученные результаты показывают, что наибольшее количество изменений и дополнений было внесено в 2017 г. Необходимо обозначить, что большая часть правок носит редакционный характер, большинство законов, вносящих изменения и дополнения в ГПК, инициированы на основании Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан.

IІ. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261 «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»

Закон был принят 2 апреля 2010 года. С момента принятия Закона по состоянию на 01.05.2018 Закон действует в течение 8 лет и 1 месяца или 97 месяцев. При этом в Закон были внесены изменения и дополнения 40 законами. В диаграмме 2 представлено распределение количества законов о внесении изменений и дополнений в текст Закона в год.

Диаграмма 2

Наибольшее количество раз (13, 9 раз) законы об изменении и дополнении вносили изменения в Закон в 2014, 2015 годах, соответственно, что можно объяснить интенсивностью проводимых в эти годы реформ в данной сфере. В последние два года количество вносимых изменений уменьшилось.

Анализ характера вносимых изменений показывает, что большая часть внесенных в Закон изменений была продиктована необходимостью реализации государственных программ, а также системного обновления законодательства. Между тем ряд законов о внесении изменений вносили изменения редакционного характера, которые принимались одновременно с другими законами о внесении изменений и дополнений и объективно могли быть включены в другие законы.

Отметим, что определение характера вносимых поправок на редакционные/концептуальные носит субъективный характер, так как изменение даже одного слова может являться концептуальным изменением и значительно менять смысл нормы.

Факты одновременного принятия законов о внесении изменений и дополнений были выявлены в 2013, 2014, 2015 и 2017 годы.

Так, в 2013 году в течение одного месяца были приняты два закона о внесении изменений и дополнений (13 июня и 21 июня), между принятием законов прошло всего 7 дней.

В марте 2014 года было принято 2 закона, вносивших изменения в текст Закона (7 марта и 19 марта), а в июле 2014 года, в течение 3 дней (3, 4 и 5 июля) было принято три закона о внесении изменений и дополнений. При этом закон 4 июля 2014 года вносил в Закон поправки редакционного характера.

В 2014 году в декабре месяце в один день (29 декабря) были приняты два закона о внесении изменений и дополнений.

В 2015 году в октябре месяце было принято три закона, вносивших изменения в текст закона (28, 29 и 31 октября).

В 2015 году в ноябре месяце было принято три закона, вносивших изменения в текст Закона (12, 13 и 16).

В 2017 году в декабре (12 и 25 декабря) было принято два закона, вносивших изменения в текст Закона.

В таблице 4 представлено количество законов о внесении изменений и дополнений в Закон за 2014 год:

Таблица 4

Определим коэффициент стабильности и нестабильности Закона. Закон действовал в течение 97 месяцев и в него были внесены изменения и дополнения 40 законами, мы можем сделать вывод, что изменения вносились в среднем раз в 2,4 месяца. Таким образом, коэффициент стабильности Закона равен 2,4, а коэффициент нестабильности 0,4. Тем самым, Закон является относительно нестабильным, при этом стабильная динамика сформировалась лишь в последние два года.

Таблица 5

Закон Количество ЗРК, которыми вносились изменения и дополнения Срок действия Закона в месяцах Коэффициент стабильности Коэффициент нестабильности Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261 «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 40 97 2,4 0,4

Анализ 40 законов о внесении изменений и дополнений выявил их «точечный» характер. Большая часть данных законов затрагивали определенные сферы (по вопросам государственный услуг, по вопросам государственного управления и т.д.).

Из 40 законов о внесении изменений и дополнений 5 законов были посвящены вопросам регулирования финансового рынка:

1) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций» от 5 июля 2012 года № 30-V;

2) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения» от 21 июня 2013 года № 106-V;

3) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реорганизации банков второго уровня» от 19 марта 2014 года № 179-V 3PK;

4) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» от 24 ноября 2015 года № 422-V ЗРК;

5) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем» от 26 июля 2016 года № 12-VІ ЗРК;

3 закона о внесении изменений и дополнений касались вопросов государственного управления:

1)« О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между органами государственного управления» от 8 января 2013 года № 64-V;

2) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления» от 29 сентября 2014 года № 239-V;

3) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления» от 7 ноября 2014 года № 248-V.

4 закона о внесении изменений и дополнений были связаны с вопросами совершенствования предпринимательской деятельности:

1) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» от 29 декабря 2014 года № 269-V ЗРК;

2) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности» от 22 апреля 2015 года №308-V;

3) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства» от 29 октября 2015 года № 376-V ЗРК;

4) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» от 27 февраля 2017 года № 49-VI ЗРК;

2 закона о внесении изменений и дополнений в Закон регулировали вопросы жилищных отношений:

1) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» от 29 декабря 2014 года № 270-V ЗРК;

2) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» от 12 декабря 2017 года № 114-VI ЗРК.

Наконец, 3 закона о внесении изменений и дополнений в Закон были посвящены вопросам налогообложения:

1) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства, налогообложения» от 7 марта 2014 года № 177-V ЗРК;

2) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 28 ноября 2014 года № 257-V;

3) «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 25 декабря 2017 года № 122-VI.

Другие законы касались иных вопросов, из них только три были посвящены внесению изменений в Закон, остальные не были связаны напрямую с вопросом исполнительного производств и статуса судебных исполнителей (по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, Государственной границы Республики Казахстан, разрешительной системы, совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства, совершенствования системы отправления правосудия, саморегулирования и т.д.).

Постатейный анализ Закона показал, что в действующей редакции Закона 181 статья (в первоначальной редакции их было 174), из которых в 129 статей вносились изменения законами об изменении и дополнении, а 51 статья действуют в первоначальной редакции. Наглядно это представлено в диаграмме 3.

Диаграмма 3

В разрезе статей, количество внесенных изменений выглядит следующим образом:

Статьи без изменений - 51 статья;

От 1 до 2 изменений - 93 статьи;

От 3 до 5 изменений - 30 статей;

От 6 и более изменений - 6 статей.

Диаграмма 4. Кол-во изменений внесенных в статьи Закона об исполнительном производстве

Больше всего изменений было внесено в статьи 9, 11, 33, 42, 44, 81, 98, 131, 140, 142, 156 Закона (Таблица 6).

Таблица 6

Статья Заголовок статьи Количество внесенных изменений и дополнений Статья 9 Перечень исполнительных документов 5 Статья 11 Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению 6 Статья 33 Временные ограничения и приостановление временного ограничения на выезд физического лица, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из Республики Казахстан 5 Статья 42 Обязанность судебного исполнителя приостановить исполнительное производство 9 Статья 44 Сроки приостановления исполнительного производства 7 Статья 81 Порядок проведения аукциона 5 Статья 98 Денежные суммы, на которые не может быть обращено взыскание 6 Статья 131 Требования, предъявляемые к государственному судебному исполнителю 5 Статья 140 Частный судебный исполнитель в Республике Казахстан 6 Статья 142 Лицензия частного судебного исполнителя 7 Статья 156 Помощники и стажеры частного судебного исполнителя 5

Подводя промежуточные выводы, мы можем констатировать, что Закон является нестабильным. Коэффициент стабильности Закона равен 2,4. Вместе с тем в Закон вносились изменения в пределах короткого промежутка времени, например в 2014 году в один день приняты законы о внесении изменений и дополнений в Закон.

Несмотря на то, что большая часть законов об изменении и дополнении вносили в Закон концептуальные поправки, некоторыми законами были внесены и редакционные поправки, количество которых объективно могло быть сокращено.

III. Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года № 401 «О медиации»

По состоянию на 01.05.2018 г. Закон о медиации действует в течение 7 лет и 3 месяцев - 87 месяцев. При этом в него 5 раз вносились изменения. Таким образом, коэффициент стабильности равен 17,4, а коэффициент нестабильности 0,05. Изменения вносились в Закон о медиации, в среднем, раз в 1,5 года.

Закон о медиации регулирует общественные отношения в сфере организации медиации в Республике Казахстан, определяет ее принципы и процедуру проведения, а также статус медиатора. Сферой применения медиации являются споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступках, если иное не установлено законами Республики Казахстан, и отношения, возникающие при исполнении исполнительного производства.

В таблице 7 указан полный перечень законов, которыми вносились правки в Закон о медиации.

Таблица 7

№ Закон о внесении изменений и дополнений Дата принятия Временной интервал между принятием законов 1 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования апелляционного, кассационного и надзорного порядка рассмотрения дел, повышения уровня доверия и обеспечения доступности к правосудию 17 февраля 2012 года № 565 1 год 16 дней 2 О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан и в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений 3 июля 2013 года № 121 1 год 4 мес 2 дня 3 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства 15 января 2014 года № 164 6 мес 14 дней 4 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного законодательства 3 июля 2014 года № 227 5 мес 2 дня 5 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия 31 октября 2015 года № 378 1 год 4 мес

Наибольшее количество законов о внесении изменений было в 2014 г.

Диаграмма 5

Первые изменения были внесены спустя год после принятия Закона о медиации.

В разрезе статей, количество внесенных изменений выглядит следующим образом:

Статьи без изменений - 19 статей;

От 1 до 2 изменений - 7 статей;

От 3 до 5 изменений - 2 статьи.

Диаграмма 6

Наибольшее количество изменений было внесено в статьи 1 и 27 Закона о медиации.

Таблица 8

№ статьи Заголовок статьи Количество раз, когда вносились изменения Статья 1 Сфера применения медиации 3 Статья 5 Добровольность 1 Статья 9 Требования, предъявляемые к медиаторам 1 Статья 10 Права и обязанности медиатора 1 Статья 16 Ведение акимом района (города областного значения), района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа реестра непрофессиональных медиаторов 1 Статья 20 Условия проведения медиации 1 Статья 23 Особенности медиации в сфере гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц 1 Статья 24 Особенности медиации, проводимой в ходе уголовного судопроизводства 1 Статья 27 Соглашение об урегулировании спора (конфликта) 3

Кроме того, в статью 1 изменения вносились в короткий период времени. Так, например, в данную статью впервые были внесены изменения Законом РК от 03.07.2013 № 121-V, затем спустя год двумя законами РК от 15.01.2014 № 164-V и от 03.07.2014 № 227-V, интервал между последними законами составляет 5 мес. и 18 дней.

Таким образом, проведенный анализ показал стабильность Закона о медиации. Изменения вносились в Закон в среднем раз в 1,5 года. Тем не менее, между принятием некоторых законов о внесении изменений и дополнений проходило небольшое количество времени. Большинство внесенных изменений носили редакционный характер.

IV. Общие выводы

На основе проведенного анализа Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», Закона Республики Казахстан «О медиации» были сделаны следующие выводы:

1. Изученные законодательные акты являются относительно нестабильными, кроме Закона о медиации. Изменения в них вносились законами о внесении изменений и дополнений в рамках проводимых реформ в той или иной сфере.

2. Большое количество внесенных в 2014 и 2017 гг. изменений можно объяснить интенсивностью работы над законодательными инициативами в эти годы.

3. В приведенных законодательных актах отмечены факты внесения изменений и дополнений в короткий срок с незначительным интервалом времени между законами о внесении изменений и дополнений.