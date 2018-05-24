Самал Еслямова получила ключи от 3 комнатной квартиры из рук акима СКО

Глава региона отметил, что ранее никто из актрис нашего государства и стран СНГ не были удостоены столь высокой награды.

Аким области Кумар Аксакалов встретился победительницей Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль Самал Еслямовой. На встрече также присутствовали родители актрисы Ильяс и Гулмайра Еслямовы, первая учительница Зухра Абукызы, актеры театра драмы имени С.Муканова, студенты и преподаватели колледжа искусств передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Глава региона отметил, что ранее никто из актрис нашего государства и стран СНГ не были удостоены столь высокой награды. Также Кумар Аксакалов особо подчеркнул, что духовный мир великих актеров и актрис непрерывно связано с родной землей, корнями и историей.

«Многие думают, что великие актеры рождаются в больших городах. На самом деле, настоящие актеры и актрисы выходят с глубин, с корней. Человек все прочувствовал, здесь прожил жизнь. Глубокий духовный мир человека формируется от корней, предков, земли и истории. Успех Самал это доказывает», - отметил Кумар Аксакалов.

Самал Еслямова поблагодарила всех земляков за поддержку и поздравлении

«Для меня большая честь встретиться с моими земляками. Благодарю всех за огромную поддержку и теплые слова», - сказала Самал Еслямова.

На встрече также выступили родители Ильяс и Гулмайра Еслямовы. Они также рады за большой успех дочери и поблагодарили североказахстанцев за теплые поздравления.

В конце встречи приятная миссия. Кумар Аксакалов вручил ключи от 3 комнатной квартиры Самал Еслямовой. Также Самал Еслямова была удостоена почетной грамотой акима области. Родители Ильяс и Гулмайра Еслямовы получили благодарственное письмо акима области.

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