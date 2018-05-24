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В Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» опубликованы новые шаблоны ФНО

Уважаемый налогоплательщик (налоговый агент)!

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что 23 мая 2018 года в Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» дополнительно опубликованы электронные шаблоны новых форм налоговой отчетности, предусмотренных в рамках Налогового кодекса от 25декабря 2017 года:

540.00; 911.00.


24 мая 2018, 12:00
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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