В Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» опубликованы новые шаблоны ФНО
Уважаемый налогоплательщик (налоговый агент)!
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что 23 мая 2018 года в Кабинете налогоплательщика, ИС «СОНО НП» дополнительно опубликованы электронные шаблоны новых форм налоговой отчетности, предусмотренных в рамках Налогового кодекса от 25декабря 2017 года:
540.00; 911.00.
24 мая 2018, 12:00
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
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