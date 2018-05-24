Четвероклассницу убили в Костанайской области с целью скрыть преступление

Какое именно преступление пытался скрыть подозреваемый - не сообщается.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, 11-летняя девочка была убита с целью скрыть преступление, передает Zakon.kz.

"Сотрудниками криминальной полиции ДВД Костанайской области в поселке Восток Карасуского района задержан гражданин Российской Федерации, который с целью сокрытия преступления совершил убийство ученицы 4 класса", - сообщил Садубаев.

О том, какое именно преступление пытался скрыть подозреваемый - не сообщается.

Напомним, 21 мая в селе Восток Карасуского района было обнаружено тело девочки, ученицы 4 класса. Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников аппарата ДВД области и Карасуского района. Расследование дела находилось на контроле у руководства ДВД области. В течение суток был задержан 46-летний подозреваемый, житель с.Карасу, который дал признательные показания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!