В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила осуществления контроля за соблюдением условий контрактов на недропользование, в том числе соглашений о разделе продукции.

В частности, в случае наличия в соглашениях о разделе продукции, утвержденных Правительством Республики Казахстан, либо в контракте на недропользование, утвержденном Президентом Республики Казахстан, иного порядка осуществления контроля за соблюдением условий контрактов, контроль за соблюдением условий контрактов осуществляется согласно условиям таких соглашений либо контракта на недропользование.

Настоящие Правила также применяются к отношениям по разрешениям, лицензиям и контрактам на недропользование, выданным и заключенным до введения в действие Кодекса в соответствии с пунктом 3 статьи 277 Кодекса.

Контроль за соблюдением недропользователями (операторами по контракту на недропользование, доверительными управляющими) (далее - недропользователь) условий контрактов не является государственным контролем за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании в области проведения операций по недропользованию по углеводородам и добыче урана, осуществляемым в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года.

Контроль за соблюдением недропользователями условий контрактов осуществляется компетентным органом (государственным органом, являющимся стороной контракта).

Контроль за соблюдением недропользователями условий контрактов осуществляется посредством мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту и посещения недропользователя, а также объектов, на которых ведутся (проводились) операции по недропользованию в соответствии с условиями контрактов.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.