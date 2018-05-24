В защиту гражданских лиц в вооруженных конфликтах выступил замглавы МИД РК

Свою позицию он озвучил в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев принял участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Дебаты проходили 22 мая 2018 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под председательством Министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. В качестве основных докладчиков выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Ив Даккор. Помимо членов Совбеза также выступили высокопоставленные представители около 70 государств и ряда международных организаций.

Участники заседания выражали серьезную обеспокоенность ростом количества жертв среди гражданского населения в результате вооруженных конфликтов. Было отмечено, что в зонах боевых действий ежегодно погибают или получают увечья десятки тысяч гражданских лиц, 65,6 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома, 128 млн. человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Выступающие призывали всех участников конфликтов неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в том числе прекратить атаки на объекты медицинской инфраструктуры, отказаться от применения оружия взрывного действия в густонаселенных районах, обеспечивать гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

В своем выступлении Г. Койшыбаев высказал ряд предложений, основанных на политическом обращении Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к СБ ООН от 2017 года, направленных на укрепление защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах и обеспечение соблюдения норм международного гуманитарного права.

Он подчеркнул приоритетность превентивных мер на международном и региональном уровнях, включая искоренение причин возникновения конфликтов при обеспечении неразрывной связи между миром, безопасностью и развитием. В качестве примера работы Казахстана на данном направлении был отмечен Афганистан, которому оказывается материальное, гуманитарное и техническое содействие в различных сферах.

Также, 23 мая 2018 года казахстанский дипломат принял участие в брифинге Совета Безопасности, посвященном ближневосточному урегулированию. В своем выступлении он подчеркнул неизменную приверженность Астаны формуле двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта, и призвал обе стороны избегать односторонних действий, способных отдалить достижение скорого и справедливого разрешения конфликта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!