Ермекбаев: У членов ОДКБ единое понимание развития тенденций международной обстановки

Стороны обменялись мнениями о возможных путях урегулирования в очагах межнациональной напряженности.

В Астане состоялось очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности под председательством помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В мероприятии приняли участие секретари совбезов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Генеральный секретарь Организации Юрий Хачатуров.

Участники заседания обменялись мнениями по актуальным вопросам международной обстановки, рассмотрели комплекс важных для безопасности государств-членов ОДКБ вопросов по противодействию современным вызовам и угрозам.

В ходе заседания Нурлан Ермекбаев обратил внимание на наличие у государств-членов ОДКБ единого понимания развития тенденций современной международной обстановки и заявил, что складывающаяся ситуация требует тщательного, системного анализа проблем и принятия решений по упреждению вызовов и нейтрализации угроз.

Стороны обменялись мнениями о возможных путях урегулирования в очагах межнациональной напряженности.

По итогам заседания подписаны документы об углублении сотрудничества компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета секретарей совбезов.

К ним, в частности, относятся меры по противодействию международному терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, а также совершенствование деятельности формирований специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Ранее руководителей делегаций принял Нурсултан Назарбаев, отметив, что Казахстан рассматривает участие в ОДКБ как один из важных инструментов обеспечения национальной безопасности.

Казахстан председательствует в ОДКБ, в связи с чем, во втором полугодии текущего года в г. Астане планируется заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств.