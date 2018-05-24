По аварийной посадке самолета в Астане нужно беспристрастное расследование

Сейчас важно не допустить, чтобы авиакомпания ввела в заблуждение и героизировала пилотов.

Для начала напомню, 22 мая рейс из Шымкента КС352 в 13:22 самолёт зашёл на посадку в Астане при недопустимых для маневра погодных условиях. Самолёт пока по невыясненной причине снесло на пространство между полосой и магистральной рулежной дорожкой. Через 400-500 метров он вернулся на ВПП, но по пути снёс все знаки и сигнальное оборудование. Никто не пострадал.

Теперь о главном. Судя по происходящему, Эйр Астана пытается развернуть вектор обсуждения с происшествия, в котором очевидно есть вина пилота, допустившего ошибки пилотирования. А пилот - женщина, иностранка, якобы проявила героизм при этом. Достаточно странным выглядит последний пост сотрудника Комитета гражданской авиации Тоты Амировой. Она пилот, и вполне возможно, это корпоративная и гендерная солидарность, но ни то, ни другое не предполагает, что преступная безответственность будет оправдана.

Вот цитата: "Надеюсь, что Комиссия по расследованию выяснит причину инцидента и ответит на многие возникшие вопросы, которые нам сейчас задают (почему не закрыли аэродром, есть ли опытные авиационные метеорологи, почему не было штормового предупреждения на аэродроме, почему они не ушли на запасной, и так далее).

Этот прием "редакцию спрашивают", мы переадресуем вопрос - выглядит безобидно, лишь на первый взгляд. Тоты, как пилот, прекрасно все знает и понимает, и у меня возникает ощущение, что появилась установка изменить настроение и градус комментариев, поставив некорректные вопросы. Жаль, что выходят они у чиновника из регулятора.

Для начала. Выдержки инструкция по ОрВД

310. Разрешение диспетчера АДЦ (ДПРА) на посадку выдается экипажу воздушного судна до пролета воздушным судном высоты принятия решения, но на удалении не менее 1000 метров от порога ВПП.

Разрешение на посадку ВС означает:

1) состояние ВПП известно экипажу ВС;

2) воздушное пространство на пути снижения и летная полоса свободна;

3) экипаж ВС имеет информацию о явлениях, угрожающих безопасности полета (скоплениях птиц, опасных метеоявлениях, метеорологической видимости менее 1000 метров в условиях сильных ливневых осадков, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов), фактической

погоде ниже минимума аэродрома.

312. Диспетчер АДЦ (ДПРА) информирует экипаж воздушного судна о:

1) всех изменениях видимости на ВПП (видимости) от 2000 метров и менее и высоте нижней границы облаков (вертикальной видимости) от 200 метров и ниже;

2) опасных метеоявлениях на предпосадочной прямой;

3) сильных ливневых осадках с метеорологической дальностью видимости менее 1000 метров;

4) видимости на ВПП (видимости) и нижней границе облаков (вертикальной видимости) менее установленного минимума аэродрома;

5) изменении направления и скорости ветра у земли с учетом порывов.

311. Диспетчер АДЦ (ДПРА) запрещает посадку экипажу воздушного судна и дает указание об уходе на второй круг, если:

1) в воздушном пространстве на пути воздушного судна имеются препятствия, угрожающие безопасности полета;

2) на предпосадочной прямой возникла угроза нарушения установленного интервала эшелонирования между воздушными судами;

3) летная полоса занята;

4) находящееся на исполнительном старте воздушное судно после получения разрешения на взлет не начало разбег, а заходящее на посадку воздушное судно находится на предпосадочной прямой на удалении 4 километра.

313. При погоде ниже минимума аэродрома и (или) возникновении других опасных явлений и условий погоды, диспетчер АДЦ (ДПРА) информирует об этом экипаж воздушного судна. Окончательное решение о производстве посадки принимает командир воздушного судна.

Диспетчерское разрешение на посадку не является принуждением командира воздушного судна к совершению посадки, окончательное решение о производстве посадки при метеоусловиях ниже минимума принимает командир воздушного судна.

Таким образом, все решения принимает экипаж, а порт закрывается только в экстренных случаях. Что касается, знала ли пилот ВС о погоде, конечно, знала.

Для справки: все время указано в формате UTC. Плюс 6 часов и вы получите время Астаны. Прогноз погоды по аэродрому в Республике Казахстан составляется специалистами РГП «Казаэронавигация» на анализе высотных карт погоды: Ат-850, АТ-700, АТ-500, Ат-400 и АТ-300, АТ-250, АТ-200, ОТ-500/1000, получаемые два раза в сутки и приземной кольцовой карты погоды, получаемые 8 раз в сутки от РГП «Казгидромет», а также штормовых данных метеорологических станции РГП «Казгидромет», расположенных на территории Республики Казахстан.

Прогноз погоды по аэродрому Астана от 06.00 часов 22 мая 2018 года до 06.00 часов 23 мая 2018 года (время UTC) по аэродрому был составлен на основе анализа высотных карт погоды: Ат-850, АТ-700, АТ-500, Ат-400 и АТ-300, АТ-250, АТ-200 и ОТ-500/1000 за 00.00UTC, приземной кольцовой карты погоды за 03.00 UTC, штормовые данные метеорологических станции РГП «Казгидромет», расположенных на территории Акмолинской области.

По штормовым данным со станций РГП «Казгидромет» было передано предупреждение на ветер со скоростью 13 пор 16 м/с.

Кокшетау гроза с дождем на западе (время 03:20)

Кокшетау гроза сухая на северо- западе (время 03:48)

Кокшетау гроза сухая на северо- западе (время 04:28)

Коргалджин: Западный 13 пор 16 м/с(время 05:17)

Аршалы Ветер 270 гр 10 пор 15 м/с(время 06:40)

На кольцевой карте за 03.00 UTC (22.05.2018) пролегают две фронтальные системы. Одна более северная, опускаясь с районов Екатеринбурга, через Кустанай, далее поднимается на район Новосибирска. Вторая фронтальная система, расположенная, чуть южнее районов Жезгазгана, образовала фронтальную волну над Астаной. Смещается далее через Павлодар на северо-восток.

Район Астаны находился в узком теплом секторе ложбины циклона.

На основе выше указанного анализа аэросиноптического материала был составлен прогноз по аэродрому Астана от 06.00 часов 22 мая 2018 года до 06.00 часов 23 мая 2018 года (время UTC):

Ветер 270 гр 8 м/с вид 10 км рассеян куч дожд 1200 м значит 3000 временами 2206/2216 вид 3000 шквал 14 м/с гроза ливн дождь значит 600 куч дожд временами 2216/2221 ветер 290 гр 6 м/с сл ливн дождь значит куч дожд 900 изменения 2221/2223 ветер 340 гр 9 пор 14 м/с=

Также были составлены предупреждения по трассе SIGMET:

SIGMET 2 действует 220400/220800 АСТАНА РПИ прогнозируется замаскированная гроза СЗ от линии 4900с.ш. 06100 в.д. –

5100с.ш. 07900в.д. верхняя граница до эшелона 340 смещается на ВСВ со скоростью 30км/с интенсивность без изменения.

SIGMET 5 действует 220400/220800

По АСТАНА РПИ прогнозируется замаскированная гроза с градом СЗ от линии 4900с.ш. 06100 в.д. – 5000с.ш. 07900в.д. верхняя граница до эшелона 340 смещается на ВСВ со скоростью 30км/с интенсивность без изменения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО АЭРОДРОМУ АСТАНА

Дата 22-05-2018

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 22700/221100

ПО АЭРОДРОМУ АСТАНА ПРОГНОЗИРУЕТСЯ ГРОЗА С ДОЖДЕМ

ПРИ ГРОЗЕ ШКВАЛ 14М/С. ИНТЕНСИВНОСТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.

По данным анализа аэросиноптических материалов, резкое обострение фронтальных зон не предполагалось, вдоль фронтальной зоны максимальная скорость ветра составляла 10-15 м/с.

К 07.00 UTC скорость смещения холодного фронта увеличилась и сместился к западной части города Астаны, вследствие чего произошло обострение фронта и с ними связанные атмосферные явления: гроза с градом, резкое усиления скорости ветер до 17 м/с с порывами до 25м/с.

Такое резкое обострение фронтальной зоны и связанные с ними метеорологические явления прогнозировать имеющимися аэросиноптическими данными и данными наблюдения метеорологических станции РГП «Казгидромет» невозможно, для прогноза таких резких изменений метеорологических явлений необходим комплексный анализ данных метеорологических радиолокаторов и данных аэрологического зондирования.

Фактическая погода на аэродрома Астана 22.05. 2018

Фактическая погода на аэродроме Астана за 07.00

METAR 220700Z 25009MPS 9999 SCT030CBBKN100 24/07 Q1008 R22/0///70 TEMPOVRB14MPS 3000 TSRASQBKN020CBRMKQFE725/0967=

07.00 UTCветер 250гр 9 м/с вид 10 км рассеянная кучево-дождевая 900м значительная 3300м температура +24гр.Температура точка росы +07гр. Давление Q 1008QFE725/0967.Курс посадки 22, полоса мокрая, сцепление 07.

Прогноз на посадку: временами шквал 14м/с вид 3000 гроза, ливневой дождь, значительная кучево-дождевая 600м

Специальная сводка по аэродрому Астана 07.11

SPECI UACC 220711Z 25011G21MPS 4700 –SHRASCT030CBBKN110 24/08 Q1009 R22/2///70 TEMPOVRB14MPS 3000 TSRA SQ BKN020CB RMKQFE726/0968=

Специальная сводка от 22 мая 2018 г. 07.11(время UTC) ветер 250 гр 11 м/с пор 21 м/с вид 4700 м сл ливн дождь рсссеянн куч дожд 900 м значит 3000 Т -ра +24/точка росы +8 давление Q1009, QFE726/0968 курс посадки 22 полоса сухая сц07 прогноз на посадку шквал 14 м/с вид 3000 гроза дождь значит 600 куч дожд=

SPECI UACC 220722Z 31019G25MPS 5000 –SHRA VCTS SCT013CB BKN110

17/12 Q1009 R222///60 TEMPO VRB25MPS 3000 TSRA SQ BKN020CB RMK

QFE726/0968=(специльная местная сводка, которая поступила на МетеоДисплей диспетчеру).

Специальная сводка от 22 мая 2018 г. 07.22(время UTC) ветер 310 гр 19 м/с пор 25 м/с вид 5000 м сл ливн дождь гроза в окрестности рассеянн куч дожд 400 м значит 3000 Т -ра +17/точка росы +12 давление Q1009, QFE726/0968 курс посадки 22 полоса мокрая сц06 прогноз на посадку шквал 25 м/с вид 2000 м гроза дождь значит 600 куч дожд=

Фактическая погода на аэродроме Астана за 07.30

METAR UACC 220730Z 32017G25MPS 9999 – SHRAVCTS SCT013CB BKN070 15/12 Q1010 R22/2///60 TEMPOVRB25MPS 2000 TSRASQBKN020CBRMKQFE726/0969=

Астана 22 мая 2018 г. 07.30 ветер 320гр 17 пор 25 м/с вид 10 км слабый ливневой дождь вблизи аэродрома гроза рассеянная кучево-дождевая 390м значительная 2700м температура +15гр.Температура точка росы +12гр. Давление Q 1010QFE726/0969.Курс посадки 22, полоса мокрая, сцепление 06.

Это важная информация. Поэтому я привел ее полностью. Все данные пилоты получали в реальном времени и знали о том, что происходит за бортом и на полосе. По METAR ветер передавался на тот момент 320 градусов 17 метров (34 узла) с порывами до 25 метров (50 узлов). Максимальное ограничение по боковому ветру самолета А320 - 38 узлов, ВКЛЮЧАЯ ПОРЫВ!

Таким образом, неблагоприятный прогноз был получен до точки принятия решения. Пилоты переоценили свои навыки и возможности и чуть не угробили пассажиров. Если бы почва, по которой они ехали, была мокрой, последствия были бы печальными.

Сейчас важно не допустить, чтобы авиакомпания ввела в заблуждение и героизировала пилотов. Нужно расследование, полномасштабное и беспрестанное.

Это руководство по лётной эксплуатации самолетов Эйрбас-320 авиакомпании Эйр Астана. Там в нижней таблице указаны максимальный допустимый боковой ветер при сцеплении более 0,42 - 17 м/сек. Ветер же был 22 м/сек под углом почти 90 градусов. И об этом экипаж знал ещё до высоты принятия решения. Т.е. нужно было прекратить заход и уходить на второй круг или запасной аэродром.

Второе фото, тот самый способ героизировать пилотов. Фостер считает, что пилот Петра Гопель предотвратила катастрофу, хотя все говорит о ее виновности в происшествии.

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