В Лебяжинском районном суде представлен председатель суда

Председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Павлодарской области Е.Жангазин представил коллективу Лебяжинского районного суда вновь назначенного председателя суда.

Указом Главы государства №680 от 4 мая 2018 года на должность председателя Лебяжинского районного суда назначен К.Каримов.

Поздравляя К.Каримова с назначением, Е.Жангазин пожелал ему успехов в работе, и осуществлять правосудие во благо защиты законных интересов граждан и юридических лиц.

В свою очередь, К.Каримов обязался служить верховенству закона, приложить все знания и профессионализм для качественного отправления правосудия.