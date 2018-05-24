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В Лебяжинском районном суде представлен председатель суда

 

Председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Павлодарской области Е.Жангазин представил коллективу Лебяжинского районного суда вновь назначенного председателя суда.

Указом Главы государства №680 от 4 мая 2018 года на должность председателя Лебяжинского районного суда назначен К.Каримов.

Поздравляя К.Каримова с назначением, Е.Жангазин пожелал ему успехов в работе, и осуществлять правосудие во благо защиты законных интересов граждан и юридических лиц.

В свою очередь, К.Каримов обязался служить верховенству закона, приложить все знания и профессионализм для качественного отправления правосудия.

24 мая 2018, 14:22
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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