Сам себе репортер

XV Евразийский медиафорум рассматривает все аспекты эволюции: от глобального похолодания в международных отношениях до трансформации морали.

Коммуникационная площадка, пользующаяся в мире заслуженным уважением, проходит в этот раз под девизом «15 лет эволюции: как меняется мир и как мир меняет нас». Приветствие участникам Евразийского медиафорума от Президента Нурсултана Назарбаева зачитал на торжественной церемонии открытия министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

«Уважаемые друзья и гости, поздравляю вас с открытием юбилейного Евразийского медиафорума! Ежегодно форум собирает профессионалов медиасферы, готовых к открытому и беспристрастному диалогу по самому широкому спектру вопросов, - отмечалось в обращении. - Заданная тема «15 лет эволюции: как меняется мир и как он меняет нас» созвучна с повесткой Астанинского экономического форума 2018 года. Она точно отражает формат, позволяющий журналистскому сообществу обмениваться мнениями и сверять часы по наиболее значимым аспектам глобальной информационной картины. Это происходит в условиях меняющегося мира, обострения геополитических противоречий и новых технологических возможностей СМИ, способных стать как детонатором эскалации конфликтов, так и фактором глобального сдерживания и предотвращения международной напряженности. Отсюда и высокая ответственность журналистики».

Как отметил в приветственном адресе Нурсултан Назарбаев, серьезным вызовом классической журналистики сейчас становится кризис доверия. Аудитория все чаще предпочитает альтернативные источники информации в лице независимых блогеров и материалов в социальных сетях. Конкурентное преимущество традиционных СМИ, по мнению Главы государства, будет основываться на высоком профессионализме и качестве контента.

«Только корректная и достоверная подача информации и верификация фейковых новостей могут обеспечить привлечение аудитории, укрепить авторитет СМИ. Профессия журналиста должна оставаться воплощением высоких этических и морально-нравственных качеств. ЕАМФ - это еще одна возможность на высоком уровне обсудить все актуальные проблемы. Желаю всем участникам плодотворных дискуссий и ярких впечатлений гостям!» - говорится в обращении к аудитории форума.

О возросшей значимости СМИ в условиях повышенной турбулентности и непредсказуемости в современном мире в своем выступлении на первой пленарной сессии ЕАМФ «Эволюция международных отношений: глобальное похолодание» говорил в своем выступлении министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ответом Казахстана на вызовы информационной эры служит большая открытость миру. И Евразийский медиафорум является еще одним ярким подтверждением этого.

- На сегодня Казахстан и Центральная Азия находятся в зоне повышенного интереса мировых СМИ. Наш регион вступает в полосу перемен, происходящие здесь процессы оказывают большое влияние на развитие соседних государств. Поэтому Президент Нурсултан Назарбаев продолжает активную внешнюю политику для решения актуальных проблем безопасности, сотрудничества и развития на региональном и глобальном уровнях, в том числе в рамках непостоянного членства нашей страны в Совете Безопасности ООН, - подчеркнул Кайрат Абдрахманов.

В пленарной сессии форума также приняли участие бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, начальник секретариата генерального директора Отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе, бывший посол США в Китае Гэри Локк, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макги и член Федерального национального совета ОАЭ Ахмед бин Мухаммед аль-Джарван.

Тролли бывают не только в сказках

Собравшиеся с нетерпением ждали выступления председателя оргкомитета ЕАМФ, доктора политических наук Дариги Назарбаевой. Ее речь показалась всем чрезвычайно выразительной: спикер сумела и ностальгию вызвать, и пошутить, и проблемы обрисовать, и задачи поставить.

- 16 лет назад в удивительном городе Алматы мы открыли Евразийский медиафорум. Это было недавно, это было давно, - Дарига Нурсултановна взяла паузу, и зал как будто вздохнул. - Родившиеся тогда дети - уже старшеклассники. А как изменились средства массовой информации! Когда мы впервые собрались в 2002 году в Алматы, не было ни айфонов, ни айпадов, социальных сетей, WhatsApp. Ныне эти новшества стали привычными, они прочно закрепились в повседневной жизни. Слово «пейджер» почти забыто, дисковый телефон можно увидеть лишь в старом кино, «ящик» телевизора превратился в жидкокристаллический экран. Поисковые системы Интернета открывают дорогу к любой информации, дети возятся с девайсами, как когда-то мы играли с куклами. Медиапотребление во всем мире стало другим. Уже появилось поколение, которое чувствует себя в новой медиареальности как рыба в воде. Многие называют его первым цифровым.

По словам Дариги Назарбаевой, бурное развитие Интернета, социальных сетей и других коммуникационных сервисов резко изменило привычный порядок вещей. На первый план вышли независимые блогеры, чья аудитория в соцсетях может в разы превышать тиражи ведущих традиционных СМИ. В этом кроются как плюсы, так и минусы.

- Относительная доступность девайсов и гаджетов сделала возможным личное участие в медийных событиях миллионов людей, - отметила Дарига Нурсултановна. - Постепенно утрачивает былую власть телевидение, поскольку любой обладатель смартфона может сделать собственный репортаж или даже снять документальный фильм. Но здесь же кроются и существенные риски. Упрощенный доступ к просторам Интернета открыл дорогу не только талантливым людям, желающим самовыражения, но и авантюристам, преступникам, пропагандистам всех мастей. Настоящим бедствием стали так называемые «тролли» - невидимые бойцы информационных войн, а также производители фальшивых новостей - фейков.

Дарига Назарбаева посетовала, что, к сожалению, вышеперечисленные инновации не могут положительно повлиять на ход продолжающихся войн, природные катаклизмы и прочие превратности судьбы. Десятки миллионов жителей Земли пребывают в статусе беженцев, растут взаимные претензии стран друг к другу.

- Все это осложняет международные отношения. Рост вооружения, санкции требуют от всех нас, в том числе от политических деятелей и СМИ, нового уровня ответственности, - заявила политик. - Может показаться, что картина, представленная мною сегодня, излишне драматична. Так пусть на этом форуме она станет предметом споров и опровержений.

Роботы наступают

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас», - пел фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Это жизнелюбивое послание можно обозначить как квинтэссенцию ЕАМФ, но с одной существенной оговоркой - представители мирового медиасообщества так пока и не пришли к единому мнению: кто кого?

Да, мир меняет человечество, ставит его в условия, далекие от идеальных, в которых выживает сильнейший. Вариантов не так много: либо постоянно обучаться, стремиться к личностному развитию и побеждать, либо упорно не замечать предлагаемые обстоятельства, пускать все на самотек и проигрывать. Этот образ мысли кажется особенно актуальным в связи с заявлениями мировых экспертов о будущей нехватке рабочих мест. Автоматизация и роботизация уже проникли во многие сферы жизни. Гэри Локк, посол США в Китае в 2011-2014 годах, озвучил данные о том, что через 12-15 лет население Земли составит более 8 млрд человек. При этом общие потери рабочих мест из-за автоматизации производства составят не менее 20%.

- Уже сейчас на автомобильных заводах США работает на треть меньше людей, чем требовалось еще 20 лет назад, - отметил он. - Вдумайтесь только в эти цифры! Производство 100 тысяч машин обслуживается двумя третями рабочих кадров. В деревообрабатывающей промышленности пока трудится на четверть меньше людей, но данные будут неизбежно расти. В США это уже привело к определенной политической нестабильности, люди впадают в стрессовое состояние, боятся перемен, склонны обвинять в таком положении вещей кого угодно: граждан других стран, глобализацию и так далее. Следует заняться повышением своего образовательного и интеллектуального уровня. Это касается всех нас.

Но и человечество способно менять мир, причем нередко в худшую сторону. Пристального внимания экспертов и представителей прессы удостоилась сессия «Эволюция информационных технологий: от фактов к фейк-новостям. Стоит ли беспокоиться?». Количество поддельных или, как их называют, фейк-новостей в последнее время увеличилось. Особенно это печально в связи с тем, что фейки растут, как грибы после дождя, сразу после каких-либо печальных событий - пожаров, катастроф и стихийных бедствий. Конечно, искаженные новости, мистификации, провокации и явная ложь не новы в истории СМИ. Попытки со стороны заинтересованных политических, коммерческих, религиозных и иных структур повлиять таким образом на общественное мнение всегда имели место. Но тот масштаб, который это явление приобрело в последнее время, заставляет насторожиться.

Объяснение напрашивается само собой: современные возможности использования новейших технологий позволяют намного легче, чем в прошлом, создавать фейковые новости. Любой человек может снять ту или иную вещь либо действие на камеру своего смартфона, что-то срежиссировать, что-то дописать, дорисовать, озвучить и - вуаля! «Жареная утка» готова. Выложи ее в социальную сеть и будь готов к огромной славе! На первый взгляд, это может казаться просто развлечением. Но на более глубоком уровне подобные методы уже используются для более зловещих целей: контроля над общественным мнением и манипуляций умами. Украинский правозащитник и политолог Андрей Бузаров констатировал, что фейковые новости уже распространяются быстрее, чем реальные:

- Люди давно путают профессиональную информацию с непрофессиональной. Они и так не ощущают качества, а количество просто сбивает с толку. Если так дальше пойдет, то они просто перестанут верить официальным СМИ. Причем фейковая новость - это не цель, это инструмент воздействия на массы. Нужно выработать иммунитет к таким вещам в обществе в целом и в себе в частности.

Украинская телеведущая Катерина Сергацкова предложила, помимо постоянного фактчекинга (проверка достоверности полученных фактов в СМИ, проведенная как до публикации текста, так и после его распространения -Прим. авт.), разработать образовательную программу в сфере медиа для школьников.

- Чем раньше человек будет понимать, как работает информация, делаются новости, тем лучше, - убеждена эксперт. - Этакий базовый курс журналистики для всех, который изучают еще на школьной скамье. Но не для того, чтобы стать журналистом, а для того, чтобы просто научиться отличать правду от вымысла. Если такие образовательные программы запустят во всех странах, мир сможет измениться уже довольно скоро, лет через 10.

Некоторые эксперты выражаются по поводу мобильной журналистики довольно резко, указывая на бесконтрольное и зачастую нерациональное использование гаджетов, социальных сетей и интернет-порталов различной направленности. Однако раз все эти предметы и явления так плотно вошли в нашу жизнь, нужно научиться применять их себе во благо. Об этом говорил британский журналист Юсуф Омар, основатель Hashtag our Stories, и его выступление произвело на форуме фурор.

- Битва за читателя СМИ уже проиграна. Вы уже никогда не будете первыми! - заявил Юсуф Омар и рассказал, как с помощью смартфона и высокоскоростного Интернета вести трансляцию с места события.

Во главу угла журналист ставит качество изображения и степень интереса темы для аудитории.

- Это просто фантастика: иметь под рукой новые технологии и не использовать их в создании новостей, - удивлялся гость. - Возьмите меня: я стараюсь не проходить мимо всяких гаджетов. На мне сейчас очки, которые снимают на видео, я с вами беседую, а запись идет. После я ее обработаю и выложу в социальные сети. Мы должны уметь передавать информацию даже в самых сложных, экстренных ситуациях. И наше будущее - это уже не текст, а камера. При правильном подходе это суперконкурентный инструмент современной журналистики. Можно сделать монтаж, добавить музыку, спецэффекты, все, что угодно. Не сердитесь, но я подмечу: мобильная журналистика в Казахстане еще на стадии зарождения. Я вижу перед собой множество операторов с огромными камерами, журналистов с микрофонами. И вот только один человек - мой ассистент - снимает все на телефон.

Журналисты, уличенные в отсутствии интереса к новым технологиям, поспешили достать свои смартфоны и стали выходить в прямые эфиры в социальных сетях. Юсуф Омар удовлетворенно улыбнулся...

АВТОР: Вера Ляховская, Алматы