Проблему послевузовского образования подняли сенаторы

Требование наличия стажа работы претендентов для поступления в докторантуру PhD приводит к тому, что потенциальные претенденты вынуждены начинать трудовую деятельность вне университета.

Депутаты сената обратились к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву с депутатским запросом по поводу проблем послевузовского образования, передает Zakon.kz.

«В результате проведенного анализа типовых правил приема на обучение в организации образования …было отмечено, что требование о принятии на докторантуру кандидатов, имеющих стаж работы не менее 3 лет, не соответствует международным требованиям послевузовского образования», - сказала Д.Нукетаева, озвучивая запрос.

По ее словам, требование наличия стажа работы претендентов для поступления в докторантуру PhD приводит к тому, что потенциальные претенденты вынуждены начинать трудовую деятельность вне университета. Многие из них теряют желание продолжать обучение в докторантуре. Часть из них предпочитает поступать на обучение в зарубежные вузы, где нет подобных ограничений. В результате страну покидает самая талантливая молодёжь.

При этом сенатор отметила, что уровень теоретических знаний претендентов после трехлетнего перерыва становится ниже, чем был непосредственно после окончания учебы в магистратуре. По результатам итоговой государственной аттестации докторантов, а также при проведении защиты их диссертаций это подтверждают председатели государственных аттестационных комиссий.

«Согласно действующей Международной стандартной классификации образования, принятой ЮНЕСКО, докторантура является непосредственной частью общего непрерывного процесса образования. Ключевым требованием для поступления в докторантуру является освоение предыдущего образовательного уровня (магистратуры). Никаких искусственных ограничений, приводящих к обязательному разрыву образовательного процесса не предусмотрено, и не применяется», - сказала Нукетаева.

В связи с чем сенаторы попросили изменить вышеназванный пункт в правилах приема на обучение в докторантуру, «где указано, что в докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям и стаж работы не менее 3 лет, требование о стаже работы не менее 3 лет предлагаем исключить».

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