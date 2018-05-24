Снова продлен арест кыргызскому экс-депутату, задержанному в ходе спецоперации

Постановлением Алмалинского районного суда продлен арест до 15 июля.

В Алматы продлен арест экс-депутату кыргызского парламента (Жогорку Кенеш) Асылбек уулу Дамирбеку и другим лицам, задержанным в ходе спецоперации, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Городском суде Алматы, постановлением Алмалинского районного суда продлен арест до 15 июля У.Мурадилову, Ч.Абакирову. и Д.Асылбек уулу, которые подозреваются в совершении экономической контрабанды в составе преступной группы, а также в участии в транснациональной преступной организации.

Напомним, 15 и 16 февраля в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях прошла спецоперация, в результате которой были задержаны 35 человек. Среди них были сотрудники таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета и трое граждан Кыргызстана. 13 из задержанных являются сотрудниками таможенных постов «Сарыагаш», «Капланбек», «Атамекен» и «Казыгурт». В целом, в ходе спецоперации ликвидировано 8 ОПГ. 16 человек были арестованы в ЮКО.

Один из задержанных депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу. Постановлением Алмалинского районного суда Алматы от 17 февраля 2018 года он был арестован на 2 месяца Известно, что ранее он работал с задержанными Чынгызом Абакировым и Уланбеком Мурадиловым в ЗАО «Альфа Телеком». Позже Асылбек уулу лишили депутатского мандата из-за двойного гражданства.

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