Загрузить домостроительные комбинаты заказами предлагают сенаторы

Кроме того, назрела необходимость принятия дорожной карты направленной на удешевление себестоимости жилья и принятия мер по стимулирования частного бизнеса.

Сенаторы обратились с депутатским запросом к главе правительства Бакытжану Сагинтаеву, в котором предлагают решение проблемы по жилищному строительству в стране, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сенатор Михаил Бортник, оглашая запрос, за прошедший год сданы в эксплуатацию 11,2 млн кв. метров жилья, при плане 10,1 млн кв. метров. Более 100 тыс. семей улучшили свои жилищные условия, из них 25,2 тыс. семей за счет государственных средств.

Сумма инвестиций в жилищное строительство увеличились на 18% и составили 980 млрд тенге, где на 1 тенге вложенных государственных средств было привлечено более 5 тенге частных инвестиций. Кроме того, государством направлено 80 млрд тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, здесь соотношение государственных и частных инвестиций составляет 1 к 9 тенге.

«Учитывая, что в связи со стартом инициированной Главой государства программы «7-20-25», жилищное строительство получит мощный импульс и приобретет массовый характер необходимо выработать системное решение накопившихся проблем, которые выявлены в ходе реализации программы «Нурлы Жер», что позволит значительно повысить эффективность государственных программ, - сказал Бортник. - Так, сегодня в Казахстане работают 16 домостроительных комбинатов. Они были построены в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Государство оказало всестороннюю поддержку данным проектам, в том числе субсидирование процентной ставки по кредитам, подведение инженерных сетей и в целом направило на развитие сети комбинатов порядка 30 млрд тенге. Планировалось, что деятельность комбинатов позволит снизить стоимость квадратного метра и сократить сроки строительства, при этом повысив качество строящегося жилья».



Однако, по его словам, на данный момент загруженность предприятий заказами составляет менее 50%, что не позволяет им развиваться. Действующим законодательством не предусмотрены какие-либо преференции для домостроительных комбинатов в части их участия в строительстве жилья по государственным программам жилищного строительства.

«Это приводит к тому, что зачастую подряды на строительство жилья выигрывают компании, не обладающие соответствующими техническими и технологическими ресурсами, что отражается на качестве и сроках возводимого жилья, - продолжил сенатор. - Отсутствуют четкие и прозрачные механизмы и процедуры выделения местными исполнительными органами земельных участков под строительство жилья в рамках программы «Нұрлы жер», что приводит к затягиванию сроков строительства и вызывает обоснованные нарекания со стороны бизнеса».

Также имеются вопросы к местным исполнительным органам по комплексной застройке новых жилых районов. Это касается я несвоевременного строительства социальной инфраструктуры - детских садов, школ, больниц и т.д. Не на должном уровне проводится работа по обеспечению инженерными коммуникациями.

«Кроме того, назрела необходимость принятия дорожной карты направленной на удешевление себестоимости жилья и принятия мер по стимулирования частного бизнеса в строительства коммерческого арендного жилья и строительства общежитий. Необходимо рассмотреть вопрос разработки и принятия специальной жилищной программы для учителей и врачей по аналогии с программой Жилстойсбербанка Казахстана для военнослужащих», - считают сенаторы.

В связи с чем они предлагают правительству «рассмотреть вышеизложенные проблемные вопросы и принять по ним соответствующие меры».

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