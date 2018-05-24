На 17 лет посадили жителя Костанайской области, который убил и сжег пенсионерку

Целью злоумышленника был телефон односельчанки.

Оглашен приговор в отношении мужчины, преданного суду за убийство пожилой женщины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области.

28-летний Кожахметов Талгат обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.192 ч.2 п.3 (Разбой), 99 ч.2 п.п.3, 8 (Убийство), 202 ч.2 п.п.1, 5 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РК.

Как было установлено в ходе следствия, 31 декабря 2017 года, примерно в 23.30 час жительница с.Аманкарагай Аулиекольского района, 75-летняя Ерошенко М. пришла в гости для празднования Нового года к своим соседям, живущим напротив. Ближе к 12 ночи пришел сын хозяйки дома Кожахметов, который ранее отмечал праздник в кругу других родственников и знакомых, и был в состоянии алкогольного опьянения.

Во время празднования потерпевшая по просьбе подсудимого давала ему свой телефон Samsung Galaxy J1, чтобы он поздравил друзей и знакомых в соцсетях.

"1 января 2018 года, примерно в 00.15 час Ерошенко ушла к себе домой. А у Кожахметова возник преступный умысел на тайное хищение сотового телефона Ерошенко, с незаконным проникновением в жилище. Реализовывая свой преступный умысел, Кожахметов взял в сарае металлический предмет – нож для шинковки для извлечения штапиков и направился к Ерошенко. Примерно в 2:00 часа Кожахметов, реализовывая свой план, отделил штапики от рамы окна на входной двери и извлёк стекло, край которого разбился, что разбудило Ерошенко", - сообщили в суде.

Ерошенко увидела Кожахметова и он напал на неё, ударив по голове несколько раз неустановленным предметом. Затем он перекрыл пенсионерке дыхание, вследствие чего женщина умерла.

Забрав телефон и зарядку убитой, подсудимый скрылся, оставив дом гореть. Ущерб от поврежденного имущества составил 1 442 776 тенге.

Приговором суда Кожахметов признан виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС максимальной безопасности.

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