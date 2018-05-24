Названы 6 главных причин гибели туристов за границей

Три первые строчки рейтинга занимают ДТП, наркотики и утопление.

Составлен рейтинг самых распространенных причин гибели туристов во время отпуска, сообщает lenta.ru.

Первое место возглавили дорожные инциденты, в которых путешественники чаще всего погибают из-за непристегнутого ремня безопасности. Также, сообщает издание, самой смертоносной страной для мотоциклистов оказался Таиланд, однако это не останавливает приезжих от проката мопедов и байков.

Вторую позицию в рейтинге заняли наркотики. По последним данным, только на популярном курорте Гоа, Индия, за последние 12 лет от наркотиков скончалось 245 иностранцев.

Следующей распространенной причиной смерти на отдыхе назвали утопление. Как отметил источник, путешественники часто думали, что «обладают сверхспособностями» и им не грозят несчастные случаи. Так, в Китае из 700 погибших в 2017 году туристов более трети захлебнулись в воде.

Алкоголь также стал нередкой причиной инцидентов с летальным исходом. Например, в Испании большое количество отдыхающих погибло после того, как люди пытались спрыгнуть нетрезвыми в бассейн с балкона.

Пятое место заняли смертельные инциденты с животными, среди которых змеи, собаки, бегемоты, акулы, слоны и комары, переносящие малярию.

Завершило рейтинг известное у туристов занятие — селфи. Список курьезных случаев, связанных с этим видом фотографии, уже хватило на статью в Википедии. В нее попал парень, который упал с высоты 40 метров, пытаясь снять себя в прыжке в Мачу-Пикчу, и мужчина, растерзанный медведем в Индии при попытке сделать селфи с животным.

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