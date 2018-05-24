Мопедист и пешеход серьезно пострадали в результате ДТП в Алматы
Обоих госпитализировали.
Фото : zakon.kz24 мая 2018, 15:32
В Алматы произошло ДТП с участием мопеда, передает Zakon.kz.
Авария случилась на пересечении улиц Акан Серы и Буденного. Со слов очевидцев, мопед ехал вверх по Акан Серы, и на перекрестке ему наперерез выехал Chevrolet Cruze, водитель которого двигался по Буденного на запад, и либо не заметил мопед, либо проигнорировал знак "Уступи дорогу".
Водитель мопеда пытался избежать столкновения, но оно все же произошло. От удара мопед с водителем отлетели в сторону на остановку, сбив девушку, которая там стояла.
Пострадавших - девушку с рваными ранами и мопедиста, в тяжелом состоянии госпитализировали.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4919912-0ea56d379891342809227bd8ceef6962
Сейчас читают
Читайте также