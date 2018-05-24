Мопедист и пешеход серьезно пострадали в результате ДТП в Алматы

Обоих госпитализировали.

В Алматы произошло ДТП с участием мопеда, передает Zakon.kz.

Авария случилась на пересечении улиц Акан Серы и Буденного. Со слов очевидцев, мопед ехал вверх по Акан Серы, и на перекрестке ему наперерез выехал Chevrolet Cruze, водитель которого двигался по Буденного на запад, и либо не заметил мопед, либо проигнорировал знак "Уступи дорогу".

Водитель мопеда пытался избежать столкновения, но оно все же произошло. От удара мопед с водителем отлетели в сторону на остановку, сбив девушку, которая там стояла.

Пострадавших - девушку с рваными ранами и мопедиста, в тяжелом состоянии госпитализировали.

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