Собчак рассказала о сексуальном домогательстве

Мне кажется, что это очень четкий термин. Он говорит не о чувствах, а о действиях - Собчак.

Российская телеведущая Ксения Собчак дала определение сексуальному харассменту (домогательствам) в современном мире, передает Zakon.kz.

Обсуждая тему эволюции ценностей и морали на площадке Евразийского медиа-форума, модератор сессии Владимир Рерих хотел выяснить, где грань между положительными чувствами и домогательствами.

«Ксения Анатольевна, я наблюдал за вашей деятельностью в качестве экс-кандидата в президенты России. И совершенно искренне заявляю вам, городу и миру, я восхищался вами. Вы были лучшими, держались лучше всех. Вы были окружены мужчинами, не самыми галантными. Во всяком случае, вы были замечательны в этой гонке. И я почувствовал какую-то душевную вибрацию, какое-то учащенное сердцебиение. И я подумал, не влюбляюсь ли я в Ксению Собчак? А теперь ответьте, это был харассмент с моей стороны?» - спросил журналист.

По его словам, сегодня многие женщины могут воспринять это как посягательство и домогательство. «К этому ли сегодня пришла эволюция морали?» - спросил он.





«Нет, мне кажется, вы не совсем понимаете, что такое харассмент. Мне кажется, что это очень четкий термин. Он говорит не о чувствах, а о действиях. Возможность не дать женщине работу, потому что она отказалась с тобой пойти вечером в ресторан, являясь человеком, с которым ты работаешь, это, безусловно, определенный вид харассмента. Возможность хлопнуть женщину по одному месту, когда она проходит мимо, и сказать ей «дорогуша, принеси мне кофейку» при том, что она твоя секретарша – это домогательство», - рассказала Собчак.

Она также привела в пример сексуальный скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном.

«То, что сделал Вайнштейн, это тоже домогательство. Он использовал свое положение. То, что делал в России наш депутат Слуцкий – это безусловное доказанное домогательство, зафиксированное на магнитофонной пленке. И вот эту грань переходить нельзя», - пояснила российская телеведущая.

При этом она заметила, что человек может любить, кого угодно, писать любовные письма, и открыто говорить об этом.

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