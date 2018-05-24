Возобновлено автомобильное движение к Кольсайским озерам

Автотранспорт и пешеходы смогут передвигаться по временной объездной дороге.

Обеспечен проезд по важной для местного населения автодороге «Кокпек-Кеген-Кольсай», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Казахавтодор».

В результате массивного схода оползня, в период с 19 по 20 апреля 2018 года, в Сатинском сельском округе Кегенского района Алматинской области было прервано автомобильное движение на участке Экологический пост – заповедник Кольсай автодороги республиканского значения «Кокпек-Кеген-Жаланаш-Саты-Курметты с подъездом к оз. Кольсай».

После комиссионного обследования объекта, проведенного представителями акимата Кегенского района Алматинской области, Алматинского областного филиала «АО «НК КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», было принято решение об устройстве временной объездной дороги.

«Дорога выполнена в гравийном варианте с монтажом на двух участках искусственных водопропускных сооружений через р. Кольсай из б/у железобетонных элементов (кольца, балки, плиты). По состоянию на 24 мая силами АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор», а также территориального подразделения АО «Казселезащита» восстановлено автомобильное движение по временной объездной дороге», – сообщили в пресс-службе.

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