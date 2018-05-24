КПО провела II международный экологический форум в Уральске

КПО придерживается принципов устойчивого развития и высочайших стандартов в области охраны окружающей среды во всех аспектах своей деятельности.

Сегодня, 24 мая в Уральске прошел II Международный экологический форум Uralsk Green Forum, организованный компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) при поддержке Акимата Западно-Казахстанской области и Министерства энергетики Республики Казахстан.

В работе форума приняли участие более 150 делегатов, среди которых: эксперты в области охраны окружающей среды, зеленых технологий, повышения энергоэффективности, переработки отходов; руководители профильных министерств и ведомств; представители центральных и региональных органов государственной власти; менеджеры нефтегазовых компаний, руководители общественных объединений и отраслевых ассоциаций.

Основной целью мероприятия было обсуждение наиболее актуальных экологических задач, вопросов энергосбережения, а также содействие развитию экологической сферы в нефтегазовой промышленности.

В своем приветствии к участникам, генеральный директор КПО Эдвин Блом, отметил: «Основная идея форума – это дальнейшее укрепление совместного сотрудничества в рамках реализации Концепции «зеленой экономики» и Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года. Мы приветствуем возможность открытого диалога бизнеса и государства по актуальным вопросам охраны окружающей среды, а также современных подходов и решений в сфере энергосбережения, энергоэффективности и утилизации отходов».

Как сказал в своём выступлении Аким ЗКО Алтай Кульгинов, «повышенный интерес к форуму со стороны общественности, экспертов и недропользователей наглядно демонстрирует готовность и желание всех заинтересованных сторон объединить усилия в поиске современных высокотехнологических решений для минимизации экологических рисков и развития энергоэффективных производств как на территории ЗКО, так и по всей Республике в целом».

«Со своей стороны, мы готовы изучать и внедрять наилучшие международные практики и нормы экологического регулирования с целью создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в экономику области», - отметил А. Кульгинов.

Проведение ежегодного международного экологического форума в Уральске становится доброй традицией – первый подобный форум прошел год назад. Как показала практика, данное мероприятие является отличной площадкой для обсуждения ключевых вопросов охраны окружающей среды и обмена информацией о новейших технологиях в этой области. По итогам форума, состоявшегося в прошлом году, была принята резолюция с планом конкретных действий, направленных на успешную реализацию концепции «зеленой экономики» в регионе.

В рамках II Международного экологического форума была организована интерактивная дискуссия на тему: «Перспектива и эффективное взаимодействие заинтересованных сторон для решения актуальных вопросов по экологии и энергосбережению» в формате «вопрос-ответ». Кроме этого, участники форума обсудили планы и перспективы дальнейшего развития в области охраны окружающей среды и энергосбережения, перспективы дальнейшего совершенствования природоохранного законодательства, а также новые инициативы и предложения по реализации принципов «зеленой» экономики. При этом, особое внимание было уделено внедрению инновационных технологий в нефтегазовой промышленности, в том числе в области переработки отходов.

КПО придерживается принципов устойчивого развития и высочайших стандартов в области охраны окружающей среды во всех аспектах своей деятельности. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ, утилизацию отходов и внедрение «зелёных» технологий. Всего за период с 1998 г. КПО инвестировала около 363 миллионов долларов США в реализацию природоохранных мероприятий.

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