«Казахстан инжиниринг» будет развивать ракетно-топливный и авиационный кластеры

В ближайшее время на 9 предприятиях ОПК будет проведена модернизация. Она позволит перейти на высокотехнологическое производство новых видов продукции.

Компании АО НК «Казахстан инжиниринг» занимают долю в 9,2% машиностроении страны. Это порядка 20 компаний. Об этом сегодня в рамках научно-практической конференции «Advanced Def Tech» рассказал председатель правления компании Асет Курмангалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Стоит отметить, компания предлагает продукцию и услуг по всем видам и родам войск – сухопутное, морское, авиационная техника и вооружение. А также занимается разработкой новых технических решений, ориентированных на экспорт. Например, бронированные машины «Арлан» и «Барыс», прицелы ночного видения, тепловизоры, боевые управляемые модели, многофункциональные катера, средства связи, автоматика, телемеханика, бронетанковая техника (в т.ч. модернизированные танки БМП-2, 1, БТР – 70, Т-72), средства индивидуальной защиты.

«Компания проводит политику расширения линейки услуг и продукции. Для этого были реализованы ряд крупных инвестиционных проектов: сборка вертолетов Е-145, производство оптических приборов, производство бронированной колесной техники, создание авиационно-технического центра», - сказал Курмангалиев.

В своем выступлении он отметил, что в ближайшее время на 9 предприятиях ОПК будет проведена модернизация. Она позволит перейти на высокотехнологическое производство новых видов продукции, закрепить предприятия в цепочке основных поставщиков, а также локализацию производства с 30 до 70%, повысить обороноспособность страны за счет собственного производства и расширению возможного экспорта военной техники.

«С целью обеспечения внутреннего рынка и экспортного продвижения компания планирует развивать перспективные кластеры, которые создадут мультипликативный эффект в машиностроении, смежных отраслях, а также будут способствовать расширению спектра сервисных услуг. Они в ближайшей перспективе станут ключевыми направлениями деятельности «КИ». Это ракетно-топливный, бронетанковый и авиационный кластеры», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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