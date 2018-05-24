Сколько средств потребуется на восстановление Алматы после урагана
Вчера во второй половине дня по Алматы прошелся сильный ветер.
Фото : соцсети24 мая 2018, 16:04
О последствиях урагана в Алматы и мерах по их устранению сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, сообщает МИА «Казинформ».
«На восстановительные работы из бюджета предварительно необходимо порядка 235 млн тенге», - говорится в сообщении.
Во второй половине дня по Алматы прошелся сильный ветер. В результате зафиксированы случаи падения деревьев и веток, в том числе и на машины. Также была повреждена обшивка мечети. Ранее Казгидромет предупредил алматинцев о грядущей непогоде.
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