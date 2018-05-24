ДКТРМ по г. Астана разъяснил новый порядок ввоза продукции ЕАЭС

18 мая 2018 года Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане, на площадке таможенного поста «Астана - Центр таможенного оформления» провел круглый стол в рамках Регионального штаба города Астаны на тему «Рассмотрение проекта порядка ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории Евразийского экономического союза».

На круглом столе приняли участие представители Департамента государственных доходов города Астаны, органы по подтверждению соответствия и таможенные брокеры.

Целью данного мероприятия является разъяснение для участников таможенных процедур требований нового порядка ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС.

Напомним, что проект нового порядка ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС, опубликован на официальном сайте Евразийской экономической комиссии для публичного обсуждения в рамках оценки регулирующего воздействия.