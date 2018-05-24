Семинар для участников конкурса «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» состоялся в Астане

ДКТРМ по г. Астане включен в состав комиссии конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и республиканского конкурса - выставки «Лучший товар Казахстана» на 2018 год.

В связи в этим, Национальная палата РК «Атамекен» организовала обучающий семинар по критериям оценки конкурсов для членов экспертных групп и потенциальных участников конкурсов.

Целью семинара было повышение уровня квалификации экспертов, оказание консультационно-методической помощи участникам конкурсов по подготовке конкурсных материалов, разъяснение порядка и правил проведения Конкурсов, ознакомление с международными конкурсами в области качества.

В ходе семинара были разъяснены требования к оформлению отчетов, порядок представления материалов в соответствии с Правилами конкурсов.

Кроме того, были организованы практические заниятия на местах для экспертных групп по подготовке экспертного заключения и т.д.

Также, участники прослушали курс лекций на тему: «Национальные и международные премии по качеству. Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг».

По итогам семинара всем участникам были вручены сертификаты. Также участники конкурса имели возможность задать интересующие вопросы и получить консультацию конкурсной комиссии.



