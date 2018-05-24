Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 326,01, EURKZT_TOD = 382,61, RUBKZT_TOD = 5,3158, CNYKZT_TOM = 51,1400, USDKZT_0_001 = +8,6443 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_SPT, EURUSD_SPT и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 28 мая в США (День памяти). В торгах приняли участие 25 банков.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 326,01 тенге за доллар США при объеме торгов 63 100 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 382,61 тенге за евро при объеме торгов 250 тыс. евро;

- по евро с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 и T+1 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3158 тенге за рубль при объеме торгов 21 500 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 51,1400 тенге за юань при объеме торгов 100 тыс. юаней;

- по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 325,75 тенге за доллар (-0,25), суммарный объем торгов - 131 350 тыс. USD (-179 000 тыс.).

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3158 тенге за рубль (+0,0008 тенге), суммарный объем торгов - 21 500 тыс. рублей (-26 500 тыс. рублей).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +8,6443 % годовых при объеме торгов 394 600 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.