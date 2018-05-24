Светлана Лобода во второй раз стала мамой
Известная певица родила дочь в Лос-Анджелесе, и до сих пор остается в секрете, кто же отец ребенка.
35-летняя певица Светлана Лобода родила дочь в Лос-Анджелесе. Об этом стало известно от близких звезды, передает Super.ru.
Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса Cedars Sinai, где рожали Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и Ирина Шейк.
Вес ребенка — 3 кг, рост - 48 см. В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно.
Напомним, у Светланы Лободы уже есть дочь — 7-летняя Ева, появившаяся на свет в союзе певицы с хореографом Андреем Царем. Отцом второго ребенка Лободы, по информации SUPER, является лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн, с которым она познакомилась летом прошлого года на фестивале «Жара» в Баку. Официально в этом Светлана пока не признавалась, но за месяц до родов появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой «Рамштайн».
Фото: Woman.ru
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