Светлана Лобода во второй раз стала мамой

Известная певица родила дочь в Лос-Анджелесе, и до сих пор остается в секрете, кто же отец ребенка.

35-летняя певица Светлана Лобода родила дочь в Лос-Анджелесе. Об этом стало известно от близких звезды, передает Super.ru.

Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса Cedars Sinai, где рожали Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и Ирина Шейк.

Вес ребенка — 3 кг, рост - 48 см. В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно.

Напомним, у Светланы Лободы уже есть дочь — 7-летняя Ева, появившаяся на свет в союзе певицы с хореографом Андреем Царем. Отцом второго ребенка Лободы, по информации SUPER, является лидер группы Rammstein — Тилль Линдеманн, с которым она познакомилась летом прошлого года на фестивале «Жара» в Баку. Официально в этом Светлана пока не признавалась, но за месяц до родов появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой «Рамштайн».

Фото: Woman.ru

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