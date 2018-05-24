Казахстанец Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира АТР в Лионе

Ранее в стартовом матче казахстанец в двух партиях обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:2, 6:3.

Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира серии АТР в Лионе (Франция). В матче второго круга казахстанец переиграл теннисиста из Аргентины Федерико Корию со счетом 6:2,6:3.

Теперь в четвертьфинале турнира казахстанец сыграет с французом Жиль Симон.

Ранее в стартовом матче казахстанец в двух партиях обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:2, 6:3.