Казахстанец Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира АТР в Лионе
24 мая 2018, 16:30
Ранее в стартовом матче казахстанец в двух партиях обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:2, 6:3.
Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира серии АТР в Лионе (Франция). В матче второго круга казахстанец переиграл теннисиста из Аргентины Федерико Корию со счетом 6:2,6:3.
Теперь в четвертьфинале турнира казахстанец сыграет с французом Жиль Симон.
Ранее в стартовом матче казахстанец в двух партиях обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:2, 6:3.
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