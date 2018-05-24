Каждый человек может стать журналистом - Собчак

Сейчас мы переживаем информационную революцию. Она уже состоялась.

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, как блогеры вытесняют на информационном поле традиционную журналистику, и к чему это приведет, передает Zakon.kz.





«Сейчас мы переживаем информационную революцию. Она уже состоялась. Человек может узнать новость из самых разных источников. У нас есть интернет, огромное количество СМИ, плотная конкуренция. Главный тренд, который присутствует сейчас, и будет только расширяться - это тренд на сегментированность медиа. Нет одного самого первого главного канала, не существует одного главного источника информации. Люди сегментируются по интересам», - сказала Собчак.

По ее мнению, главный итог информационной революции - это свобода доступа к информации и сегментированность медиа-рынка.

«Блогосфера, социальные медиа будут развиваться, будут приходить новые формы, но главное уже произошло. Есть свободный интернет, любой человек не нуждается больше в том, чтобы устроится на работу журналистом. Он может взять телефон и будет блогером своего канала. Каждый человек может стать журналистом», - отметила Собчак.

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