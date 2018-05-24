Назарбаева объявила XV Евразийский медиа-форум закрытым

Она также отметила, что все сессии, прошедшие в эти дни, были великолепны.

Председатель организационного комитета Евразийского медиа-форума Дарига Назарбаева обратилась с заключительным словом к участникам и зрителям, сообщает Zakon.kz.

«Последняя сессия была очень будоражащей, которая волнует практически каждого человека, каждую семью. С этими вопросами мы сталкиваемся в своей повседневной жизни. Активное подключение в дискуссию очень интересных спикеров, которые привнесли свою лепту, сделали эту сессию невероятно интересной», - сказала Назарбаева.

Она также отметила, что все сессии, прошедшие в эти дни, были великолепны. Она поблагодарила спикеров и модераторов.

«Хотела добавить: в священном писании заповедь номер один – возлюби Господа Бога своего, заповедь номер два – возлюби ближнего своего, как самого себя. Так или иначе, эти же ценности проповедует Коран, только интерпретаторов очень много, и каждый на свой лад интерпретирует это понимание. Но на самом деле очень важно нам всем, вместе с религиозными организациями, договориться о глоссарии. Ближний свой, это кто? Это твой ребенок, родители, семья, соотечественник, соплеменник, человек твоей национальности? Или мы говорим в целом о человечестве, вне зависимости от национальности и социального статуса. Мне кажется, это такой большой глобальный вопрос, на который следовало бы дать ответ и определение. Потому что самые разные интерпретации понятия ближний, к сожалению, отразились на страницах истории человечества. И войны были, и инквизиция, и крестовые походы. Поэтому это вопрос, который имеет колоссальную важность. Поэтому я обращаюсь к вам - помогите ответить на этот вопрос. Давайте вынесем его на повестку дня форума в следующем году», - сказала Дарига Назарбаева.

По словам Назарбаевой, XV Евразийский медиа-форум побудил по-новому взглянуть на современный мир и роль СМИ в нем.

«В последние дни мне не раз задавали вопрос: «В чем особенность XV форума? Что в нем было такого важного и особенного?». Ответ лежит на поверхности. Мы старались найти ответы на самые острые и актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед политиками и журналистским сообществом. Мы старались оценить и осмыслить перемены, которые произошли в мире СМИ за минувшие полтора десятилетия. А они значительны и прошедшие на форуме дискуссии это подчеркнули», - сказала она в обращении.

В заключение Дарига Назарбаева подчеркнула, что главным достижением и ценностью форума стали его участники. Она поблагодарила людей, которые помогли организовать этот форум, спикеров, модераторов, делегатов, волонтеров и других.

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