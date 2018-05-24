Я порадовалась, когда Путин подарил цветы Меркель – Собчак

Это значит, что он завтра не запустит ядерную боеголовку, и это меня радует

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с подаренными Ангеле Меркель цветами, сообщает Zakon.kz.

18 мая в Сочи состоялась встреча лидеров России и Германии, в ходе которой Владимир Путин подарил Ангеле Меркель букет из кремовых роз, фрезий и других цветов пастельных тонов. Немецкие таблоиды оценили этот жест, как оскорбляющий достоинство немецкого канцлера.

«Я вообще порадовалась, когда Владимир Владимирович подарил цветы Ангеле Меркель. Мне кажется, что Россия находится в таких сложных, мягко говоря, отношениях с Европой. Его попытка показать, что он хочет эти отношения как-то улучшить, вселяет оптимизм», - сказала Собчак в ходе дискуссии о морали и ценностях на площадке XV Евразийского Медиа Форума.

«Когда все-таки один человек дарит другому человеку что-либо, неважно, коробку конфет или цветы, это хороший знак. Это значит, что он завтра не запустит ядерную боеголовку, и это меня радует», - продолжила она.

Собчак также заявила, что не стала бы делить вручение подарков по гендерному признаку.

«Если люди хотят сделать друг другу приятное, подарить цветы, коробку конфет, любимое пирожное – маленький знак внимания, не подчеркнуто дорогой, то это прекрасно. Дарить могут и женщины по отношению к женщинам, и мужчины по отношению к мужчинам, почему нет?» - сказала она.

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