ОБЪЯВЛЕНИЕ!

С 21 мая 2018 года запускается общереспубликанская акция «Требуй чек - выиграй приз!»

Продлится она до 30 ноября текущего года.

Основными целями Акции являются воспитание правовой культуры, повышение налоговой грамотности, стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей.

Для участия в Акции необходимо:

· Скачать бесплатное мобильное приложение (Google Play Market, Apple App Store);

· Отправить фотографию чека;

· Дата и время приобретения товара не должны быть ранее 21 мая т.г.

· Сумма в чеке - более 0.

Победители Акции определяются путем случайного выбора.

Проходить Акция будет в два уровня:

Первый уровень : при Департаментах государственных доходов ежемесячно - с июня по ноябрь - будут определяться по три победителя с вручением ценных призов;

Розыгрыш призов на Втором уровне будет проводиться в г. Астане (пр. Победы,11) с организацией прямой трансляции.

Также определяются три победителя и дополнительно номинант «Самый активный налогоплательщик» (направивший наибольшее количество чеков).

Главным призом второго уровня является автомобиль.

Для получения призов победителям необходимо предъявить работникам налоговых органов документ, удостоверяющий личность и код выигрышного чека.

Требуя чек, участвуйте в Акции и выигрывайте призы!

Подробности на сайте ДГД по СКО - www.kgd.gov.kz

Вопросы по условиям акции - 7(7152)50-00-64

По техническим вопросам - 7(7172)73-80-63; E-mail: rs@wiponapp.com

Департамент государственных доходов по СКО

Дополнительная информация

по Акции «Требуй чек - выиграй приз!».

Участники Акции - граждане Республики Казахстан, подтвердившие приобретение товара, работы и услуги путем представления организаторам Акции фотографии чека через мобильное приложение Wipon в течение периода проведения Акции.

Прием чеков с 21 мая по 30 ноября 2018 года .

Приложение Wipon оснащенно следующим функционалом:

отправка фотографии чека;

отправка обращений о фактах невыдачи чека;

система оповещений о приеме или отказе чека участника, статуса выигрыша;

возможность просмотра истории отправленных чеков.

Требования к ЧЕКу:

На фотографии чека обязательно должны быть четко видны: ИИН/БИН, дата, время, итоговая сумма;

чек должен содержать фискальный признак: на чеке должна быть надпись ФП, Ф, F, фискальный, фискальный чек;

оригинал чека сохранять не обязательно;

сумма на чеке должна быть более 0 тенге;

удаление приложения Wipon приведет к обнулению всех предыдущих чеков;

повторная отправка одного и того же чека не засчитывается;

дата и время приобретения товара, работы или услуги, указанные на чеке не должны быть ранее 21 мая 2018 года.

В ежемесячном розыгрыше призов первого уровня участвуют чеки, соответствующие правилам акции, отправленные только в текущем месяце (не имеют права участия в розыгрыше чеки прошедшего месяца).

Победители в розыгрышах будут определяться по методу случайного выбора чека . Таким образом, чем больше отправлено чеков, тем больше у участника шансов выиграть приз .

Требуя чек, участвуйте в Акции и выигрывайте призы!

Подробности на сайте ДГД по СКО - www.kgd.gov.kz

Вопросы по условиям акции - 7(7152)50-00-64

По техническим вопросам - 7(7172)73-80-63; E-mail: rs@wiponapp.com

Хабарландыру!

2018 жылғы 21 мамырдан жалпы республикалық «Чек талап ет-сыйлық ұтып ал!» акциясы басталады.

Ол ағымдағы жылдың 30 қарашаға дейін жалғасады.

Акцияның негізгі мақсаты құқықтық мәдениетін тәрбиелеу, салықтық сауаттылықты көтеру, кәсіпкерлер арасында адал бәсекелестікті ынталандыру болып табылады.

Акцияға қатысу үшін қажет:

• Тегін мобильдік қосымшаны (Google Play Market, Apple App Store) жүктеу;

• чекті суретке түсіріп жіберу;

• тауарды сатып алу уақыты және күні а.ж. 21 мамырдан бұрын болмауы тиіс;

• чектегі сомасы - 0 жоғары.

Акция жеңімпаздары кездейсоқ таңдау жолымен анықталады.

Акция екі деңгейде өтетін болады:

Бірінші деңгей: Мемлекеттік кірістер департаменттерінің жанында, ай сайын - маусымнан қарашаға дейін- бағалы сыйлықтар тапсырумен үш жеңімпаз анықталады;

Екінші деңгейінде ұтыс ойыны тікелей трансляциялауды ұйымдастырумен Астана қаласы, Жеңіс даңғылы,11) жүргізілетін болады.

Сондай-ақ, үш жеңімпаз анықталады және қосымша «Ең белсенді салық төлеуші»номинанты (көп чектер жіберген) анықталады.

Екінші деңгейдегі бас жүлде көлік.

Жүлделерді алу үшін жеңімпаздар салық органдарының қызметкеріне жеке басын куәландыратын құжат және ұтыс чегінің кодын көрсетуі қажет.

Чек талап етіп, Акцияға қатысыңыз және сыйлықтар ұтып алыңыз!

Толығырақ СҚО бойынша МКД-нің сайтында- www.kgd.gov.kz

Акция шарттары бойынш сұрақтар- 7(7152)50-00-64

Техникалық мәселелер бойынша - 7(7172)73-80-63; E-mail: rs@wiponapp.com

СҚО бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті