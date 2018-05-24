Евразийский медиафорум побудил по-новому взглянуть на роль СМИ в мире - Назарбаева

Дарига Назарбаева закрыла XV Евразийский медиафорум в Алматы, предаёт корреспондент BNews.kz.

«Подошел к концу, к сожалению, наш юбилейный XV форум. Мы понимаем, что наши усилия и волнения не прошли даром. Мы много говорили о принципах, об этике, о технологиях и тех революционных изменениях, которые они несут миру. Я думаю, все участники форума согласятся, что самое важное было даже не в прошедших обсуждениях, а во всех выводах, которые мы все и каждый в отдельности из них сделали. XV Евразийский медиафорум вновь побудил нас по-новому взглянуть на современный мир, и роль в них средств массовой информации, масс-медиа», - отметила председатель оргкомитета форума Дарига Назарбаева.

Она ответила на вопрос, что особенного было в юбилейном форуме, который собрал в этом году сотни делегатов из разных стран мира.

«Ответ, на мой взгляд, лежит на поверхности. Мы старались найти ответы на самые острые и актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед политиками и журналистским сообществом. Мы старались оценить, осмыслить перемены, которые произошли в мире, СМИ за минувшие полтора десятилетия. А они значительны и прошедшие на форуме дискуссии это подчеркнули», - добавила Назарбаева.

Напомним, в Алматы 22-24 мая проходил 15-й Евразийский медиафорум. Форум открыла председатель оргкомитета Дарига Назарбаева, также с приветственным словом от лица Нурсултана Назарбаева выступил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Евразийский медиа форум - международная дискуссионная площадка. Ежегодно она собирает в Казахстане более 600 делегатов из 60 стран мира.

На площадке собраны сотни делегатов из разных стран мира, в числе которых международные эксперты в сфере политики, экономики, социальных вопросов и СМИ. Форум проходил в виде открытого диалога на самые актуальные темы современности, общая тема в этом году - «15 лет эволюции: Как меняется мир и как мир меняет нас». Среди актуальных тем этого года:

- эволюция международных отношений: глобальное похолодание;

- эволюция Европейского союза: существующие вызовы и перспективы будущего;

- эволюция окружающей среды: неизбежный апокалипсис или переход к зеленой экономике;

- эволюция доверия в обществе: как управлять им в современном мире;

- эволюция информационных технологий: от фактов к фейк-новостям: стоит ли беспокоиться;

- эволюция медиа: рост блогосферы - угроза или прогресс;

- эволюция ценностей и морали: кто формирует новое миропонимание.