Британский актер рассказал, сколько геев в Голливуде

По признанию Иэна МакКеллена, Голливуд начал открыто признаваться в гомосексуальности только после 1998 года.

Британский актер Иэн МакКеллен, исполнивший роль Гэндальфа во "Властелине колец", раскритиковал Голливуд за отказ изображать гомосексуальных мужчин в фильмах, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Cитуация, как признался актер, начала немного улучшаться только после выхода в 1998 году фильма "Боги и монстры" с участием МакКеллена.

"Это было началом признания Голливудом того, что геи и лесбиянки существуют, хотя половина людей в Голливуде - геи", - подчеркнул МакКеллен.

Также артист резко высказался о ситуациями с поддержкой американской студией афроамериканцев.

"Американская киноиндустрия лишь недавно узнала о наличии темнокожих людей на планете, а также дискриминировала женщин на протяжении всего своего существования", - добавил он.

24 мая Альянс геев и лесбиянок против диффамации потребовал от Голливуда вводить геев и лесбиянок в каждый второй фильм. Представители организации пожаловалась на резкое уменьшение числа персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 2017 году.

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