Акиматы Атырауской области и Астаны договорились о сотрудничестве

Приезд столичных гостей приурочен предстоящему 20-летнему юбилею Астаны.

7 меморандумов о взаимовыгодном сотрудничестве в разных сферах были подписаны сегодня, 24 мая, между акиматом Атырауской области и акиматом г.Астаны, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Большая делегация из столицы, в состав которой вошли представители различных управлений акимата и структурных подразделений г.Астаны, находится с рабочим визитом в Атырауской области. Приезд столичных гостей приурочен предстоящему 20-летнему юбилею Астаны.

В рамках визита прошла бизнес встреча межрегионального сотрудничества с участием акима Атырауской области Нурлана Ногаева. В своей поздравительной речи глава региона отметил важность обмена опытом между двумя городами по внедрению новых инновационных идей, бизнес проектов и технических новшеств способствующих социально-экономическому развитию больших городов и страны в целом.

- Сегодня Астана является примером для всех городов Казахстана, это – визитная карточка нашей родины, туда съезжаются первые руководители многих стран для решения мировых стратегических задач, проводятся масштабные мероприятия. В Астане сосредоточены все важные объекты медицины, культуры, образования и науки. Ваш визит в нашу область очень значим, мы намерены перенять от столицы как можно больше опыта по развитию региона, - обратился аким Атырауской области к гостям.

По словам представителей столичной делегации, которую возглавил заместитель аким г.Астаны Ермек Аманшаев, Атырауская область представляет собой очень большой интерес для гостей, при чем межрегиональное сотрудничество может состояться сразу по нескольким направлениям – промышленности, сельскому хозяйству предпринимательство, туризму, цифровизации, внедрению технологий "Умного города" и других.

-Те успешные проекты, которые были реализованы в Астане за 20 лет, возможно внедрить и в Атырауской области. Мы хотели бы о них рассказать, поделиться опытом в их реализации. За эти два дня визита можно сказать, что акимат Атырауской области заинтересован двумя проектами – это проекты в сфере IT-безопасности, то есть внедрение камер уличного видеонаблюдения по всему городу, что даст снижение преступности и повышение раскрываемости преступлений, а также уменьшение ДТП. Второй проект – "1000 новых торговых мест", который мы также довольно успешно внедрили в Астане, основан на ГЧП, причем государство не вложило ни копейки в проект – земельные участки для торговых площадей, предоставляют инвесторы, реализация проекта привлекла новые инвестиции в столицу и создала новые рабочие места, - рассказал и.о. управления по инвестициям и развитию предпринимательства акимата г.Астаны Ерлан Бекмурзаев.

Напомним, что по поручению главы государства во всех регионах страны проходят Дни культуры Астаны, приуроченные к 20-летнему юбилею столицы. Визиты столичных гостей разделены на две части – культурную и деловую. Концерты творческих коллективов из Астаны проходят параллельно бизнес встречам с деловыми кругами, посещением промышленных и производственных предприятий. По словам организаторов, подобные форумы дадут новый импульс межрегиональному сотрудничеству.

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