Ведущая профессиональных боев в США назвала самую впечатляющую часть тела Головкина

Делающая интервью с боксерами после окончания их поединков прямо в ринге Ирен Чаудхари, являющаяся ведущей профессиональных боев в США, призналась Sports.kz, что в вероятном поединке Геннадия Головкина с Саулем «Канело» Альваресом отдает предпочтение казахстанскому чемпиону.

— Я считаю, что Головкин сильнее. У него безжалостный, атакующий, агрессивный стиль ведения боя, но, кроме того, Геннадий имеет очень крепкий подбородок, чему свидетельством его бой с «Канело», когда мексиканец нанес короткий правый хук, которым нокаутировал многих соперников, но Головкин его как будто не заметил! — продолжает пребывать в восхищении от казахстанца его большая поклонница.



