В ЮКО экспортировали 86 тысяч тонн капусты весеннего урожая

На сегодняшний день дехкане региона собрали 112 тысяч тонн капусты.

Сегодня в аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил с рабочим визитом Сарыагашский район, где ознакомился с реализацией в районе государственных программ и задач, поставленных Главой государства, а также с работой местного предприятия, ряда крестьянских хозяйств и с ходом строительства жилого дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В первую очередь, глава региона посетил крестьянское хозяйство «Сундет ата», где на 4 га выращивают капусту сорта Фараон. По словам руководителя хозяйства Адильбека Байболатова, в прошлом году хозяйство получило 140 тонн продукции. Здесь на сегодня работой обеспечены 8 человек, а помимо местных рынков, продукция хозяйства поставляется в Алматы, Астану и северные регионы.

Ознакомившись с работой хозяйства, глава региона отметил, что на сегодняшний день дехкане региона собрали 112 тыс. тонн капусты, из которых 86 тыс. тонн было экспортировано на внешние рынки.

«В настоящее время, вместо ранних овощей в области ведется работа по посадке других культур. Из всего собранного весеннего урожая - 105,7 тыс. тонн продукции на отправлено на экспорт. Из них 64,7 тыс. тонн приходится на Сарыагашский район. Мы понимаем, что все это стало возможным благодаря вашему кропотливому труду», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в поселке Жаскешу аким области ознакомился с работой тепличного хозяйства ТОО «Роза». По словам председателя товарищества Жаксылыка Дуйсебаева, на площади 1 га, где выращивают помидоры, внедрен метод капельного орошения. В прошлом году благодаря передовым технологиям было собрано 60 тонн продукции.

В целом, на сегодняшний день в области площадь теплиц достигла 1325 га, что составляет 80% доли республики, а 50% или 663 га приходится на Сарыагашский район.

Вместе с тем, в ходе визита в селе Акжар аким области ознакомился с работой ТОО «Агро Фуд Казахстан». Компания, которая начала свою деятельность в 2016 году, занимается развитием интенсивного садоводства на площади 250 га. В настоящее время в проекте, который обеспечивает работой 130 человек применяется метод капельного орошения. На сегодня в садах товарищества привиты саженцы вишни, абрикосов, персиков и яблок. По словам руководителя товарищества Акмаля Аллаярулы, в будущем здесь планируется получать около 60 тонн яблок, а такого показателя ранее в южном регионе еще не было.

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