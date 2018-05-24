КНДР готова к безъядерному миру

Непродолжение ядерных испытаний – это важный процесс, который ведет к глобальному ядерному разоружению.

Фото : AFP 2018 / Sam Yeh

Северная Корея готова сотрудничать с миролюбивыми народами в строительстве безъядерного мира, говорится в заявлении Института ядерного оружия КНДР, который обеспечил демонтаж полигона Пхунгери, передает РИА Новости. "Непродолжение ядерных испытаний – это важный процесс, который ведет к глобальному ядерному разоружению. И мы продолжим объединять усилия с миролюбивым населением земли в строительстве безъядерного, спокойного мира, нового, независимого мира, мира, в котором мечты и идеалы человечества сбудутся", — сказано в заявлении, которое зачитали журналистам по итогам церемонии демонтажа.

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