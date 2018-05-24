Сегодня все ищут профессионалов, умеющих работать – Назарбаев

Президент отметил, что вопрос сегодня не в том, чтобы дать работу, а в профессии.

Сегодня все ищут профессионалов, умеющих работать. Об этом президент сказал выступая на церемонии публичного подписания Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», передает Zakon.kz со ссылкой на «Акорду».

Нурсултан Назарбаев отметил, что основу сильного государства составляет динамично развивающаяся экономика, и мощный предпринимательский класс – главная созидательная сила общества. И только эффективное партнерство между государством и бизнесом откроет перед Казахстаном реальную перспективу вхождения в число 30 самых развитых стран мира.

«Уверен, принятие этого закона станет новым серьезным стимулом для усиления предпринимательской деятельности в стране на благо процветания всего нашего народа. И хорошо, что он принимается в момент, когда мы составляем пять социальных инициатив. Сейчас разворачивается строительство ипотечного жилья для малообеспеченных, начнется строительство общежитий для студентов, обеспечивается увеличение микрокредитов. Все это – огромные возможности для бизнеса, в том числе и приватизация объектов, разгосударствление. Поэтому я еще раз призываю всех казахстанцев заняться делом. Сегодня кто работает, сможет получить и ипотечное жилье, и обучиться в университетах, и увеличивать благополучие своих семей, своей жизни. В условиях Казахстана, кто работает, тот не может плохо жить», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Как отметил президент, безработицы у нас не может быть потому, что у нас не хватает работы. Вопрос сегодня в профессии.

«Сегодня все ищут профессионалов, умеющих работать. Мы уже второй год осуществляем программу первой профессии для всех молодых людей, этим надо пользоваться. То есть сегодня нужен человек, который имеет профессию, умеет работать, а не где-то пристроиться и считать, что он имеет работу», – отметил президент.

В заключении своей речи, Нурсултан Назарбаев попросил руководство правительства и представителей «Атамекен» всерьез заняться разъяснительной работой на местах и объяснить представителям бизнес-сообщества, особенно в областях, как пользоваться своими правами на благо собственного бизнеса и на благо нашей страны.

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