Нельзя сделать человека насильно свободным – Собчак

Если женщине нравится заниматься домашним хозяйством, и она посвятила себя рождению детей - это ее выбор.

Российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак заявила, что не собирается «насаживать» западные либеральные ценности, а показать другую сторону жизни, передает Zakon.kz.

В ходе панельной дискуссии на полях XV Евразийского Медиа Форума российский журналист и блогер Максим Шевченко поинтересовался, можно ли назвать подавляющую часть населения, которая продолжает спокойно жить по традиционным устоям отсталой, а малочисленную либеральную – прогрессивной и «глаголящей истину». На что Ксения Собчак заявила, что нельзя сделать человека насильно свободными.

«Если женщине нравится заниматься домашним хозяйством, и она посвятила себя рождению детей - это ее выбор. Он не должен поддаваться оценке. Конечно, если женщине, как в исламе нравится быть одной из четырех жен, это тоже ее выбор. Нельзя сделать насильно счастливыми или насильно свободными», - сказала Собчак.

Она также назвала вещи, которые смущают ее в консервативном и патриархальном обществе. Так, по ее мнению, в этих обществах у людей нет осознанного выбора. В этих обществах есть запрет на знание о другом образе жизни. И именно по этому, сказала Собчак, такие общества продолжают существовать в современном мире.

«Сколько бы людей осталось в закрытом исламском государстве, как например Иран, если было бы право женщин на образование, право женщин знать, что она может быть единственной любимой женой. Где она может жить иначе, по-другому пользоваться своей свободой. Сколько людей осталось бы в Северной Корее, если бы они знали о том, как можно жить в Южной. Тут вопрос запретов на знания. Я считаю, что человек должен выбирать свой путь сам. И либеральное европейское общество не должно никому ничего навязывать. Но почему же не дать людям честный открытый выбор. Покажите эту и другую жизнь, пусть люди выбирают», - предложила Собчак.

Она привела в пример жизнь в Советском Союзе.

«Мы помним, как мы жили в СССР и то время, когда нам запрещали выезжать и видеть жизнь на западе. Конечно же, люди хотели жить той жизнью, носить ту одежду, слушать ту музыку. В конце концов, переломили запреты», - вспомнила она.

Ксения Собчак заявила, что не выступает за всемирную либерализацию, а за свободу выбора каждого отдельного человека.

«Когда я вижу, что этой свободы лишается огромное количество людей в мире, которое не выбирает это по праву своего выбора, а вынуждены выбирать тот или иной уклад жизни по праву рождения. Вот они рождены в определенной точке мира. И эта географическая точка определяет всю их судьбу. Могут ли они исследовать границы своей сексуальной ориентации, или это находится под уголовным запретом. Могут ли они быть независимой самостоятельной женщиной или нет. Они не знают другой жизни, и наша задача образовывать людей. Не навязывать, а образовывать и показывать, что бывает другая жизнь», - заключила она.

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