Близкие Димаша Кудайбергена выиграли в конкурсе на звание лучшей семьи

В финал вышли 27 семьи, в том числе 5 семей стали призерами.

Гран-при областного тура национального конкурса «Мерейлі отбасы» выиграла семья Димаша Кудайбергена во главе с его дедушкой Кудайбергеном Айтпаевым. Сегодня в академии творчества прошла церемония награждения победителей конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году на конкурс поступило свыше 500 заявок от семей области. В финал вышли 27 семьи, в том числе 5 семей стали призерами.

Так, третье место разделили семья Корпебаевых из Байганинского района и семья Прыймак из Каргалинского района. Второго места удостоилась семья Сулейменовых из Хобдинского района, а первого места - семья учителей Нурмановых.

Гран-при за воспитание Димаша Кудайбергена и семейные достижения на международном уровне в сфере культуры получила семья Айтпаевых.

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