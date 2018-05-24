Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Близкие Димаша Кудайбергена выиграли в конкурсе на звание лучшей семьи

В финал вышли 27 семьи, в том числе 5 семей стали призерами.

Фото : inform.kz 24 мая 2018, 18:29

Гран-при областного тура национального конкурса «Мерейлі отбасы» выиграла семья Димаша Кудайбергена во главе с его дедушкой Кудайбергеном Айтпаевым. Сегодня в академии творчества прошла церемония награждения победителей конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году на конкурс поступило свыше 500 заявок от семей области. В финал вышли 27 семьи, в том числе 5 семей стали призерами.

Так, третье место разделили семья Корпебаевых из Байганинского района и семья Прыймак из Каргалинского района. Второго места удостоилась семья Сулейменовых из Хобдинского района, а первого места - семья учителей Нурмановых.

Гран-при за воспитание Димаша Кудайбергена и семейные достижения на международном уровне в сфере культуры получила семья Айтпаевых.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты