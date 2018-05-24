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Выпускникам столичных школ запретили выпускать в небо шарики

Управление образования Астаны рассказало о том, как будут проходить последние звонки в школах.

Фото : badfon.ru24 мая 2018, 18:33

Школам в Астане в этом году после обращений родительской общественности рекомендовано отменить запуск воздушных шаров в небо из экологических соображений, сообщает Sputnik Казахстан.

Последний звонок в столичных школах прозвенит 25 мая в 10 утра. По итогам прошлого учебного года количество выпускников в Астане составило 5870 человек.

Как уточнили в управлении образования Астаны, торжественное вручение аттестатов пройдет 15 июня. При этом общегородского выпускного не будет. Выбор места проведения предоставляется на усмотрение родителей.

Также в конце июня пройдет церемония "Елорда мақтанышы" ("Гордость столицы"), где руководство города будет чествовать выпускников-отличников обладателей "Алтын белгі".


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