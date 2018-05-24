В Экибастузе уборщица похитила 1,5 миллиона тенге

Суд признал уборщицу виновной.

В Павлодарской области уборщица осуждена за то, что в кабинете менеджера накрыла тряпкой видеокамеру наблюдения и вытащила из сейфа крупную сумму денег, передает МИА «Казинформ».

«Седьмого января 2018 года, около 12:00 часов, Б., находясь в здании ТОО, проводила уборку в кабинете менеджера, в котором находился сейф. В этот момент у неё возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, находившихся в вышеуказанном сейфе. Далее, около 12:50 часов этого же дня, Б. с целью тайного хищения чужого имущества, предварительно накрыв моющей тряпкой объектив камеры видеонаблюдения, установленной в данном кабинете, открыла сейф запасным ключом, находившимся в выдвижной полке рабочего стола в кабинете, откуда в тайне от окружающих похитила денежные средства в крупном размере в сумме 1 500 000 тенге, принадлежащих ТОО, тем самым причинила ТОО материальный ущерб. После чего Б. с похищенными денежными средствами скрылась с места совершения преступления», - сообщили сегодня в суде Павлодарской области.

Суд признал уборщицу виновной в совершении кражи в крупном размере (статья 188 часть третья Уголовного Кодекса Казахстана) и приговорил её к трём годам лишения свободы условно. В её отношении установлен пробационный контроль на три года с обязанностями не менять постоянного места жительства, работы, учёбы без уведомления уполномоченного госоргана, который контролирует её поведение, не посещать места, связанные с распитием алкоголя (кафе, баров, ресторанов) и материально поддержку семью. По информации облсуда, приговор в законную силу вступил.





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