Стали известны обладатели стипендии Болашак
Решением Комиссии стипендия присуждена 67 претендентам.
Под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ».
Открывая заседание, Г Абдыкаликова отметила, что на прошедшем недавно XI Астанинском экономическом форуме Президент страны Н.А. Назарбаев отметил, что на заре становления государства в Казахстане была запущена программа «Болашак», что дало возможность 13 тысячам казастанцев обучаться за счет государства в лучших университетах мира.
Также Глава государства акцентировал внимание на трансформацию глобального рынка труда и принимаемых Казахстаном мерах по реформированию сферы образования, направленных на формирование навыков креативного мышления, умения находить нужную информацию и верно применять ее.
«В текущем году в Послании Президента особое внимание было обращено развитию человеческого капитала. В реализации данного направления особое место занимает программа «Болашак», поэтому сегодня ряд важных вопросов мы рассмотрим. На повестке дня первый вопрос - об исполнении протокольных поручений республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом от 23 августа и 7 декабря 2017 года. Второй вопрос - о присуждении международной стипендии «Болашак» претендентам», - сказала Гульшара Абдыкаликова.
Решением Комиссии стипендия присуждена 67 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира. По итогам заседания Государственный секретарь Республики Казахстан Г.Абдыкаликова дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».
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