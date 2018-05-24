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Стали известны обладатели стипендии Болашак

Решением Комиссии стипендия присуждена 67 претендентам.

Фото : open-world.ru24 мая 2018, 18:58

Под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ».

Открывая заседание, Г Абдыкаликова отметила, что на прошедшем недавно XI Астанинском экономическом форуме Президент страны Н.А. Назарбаев отметил, что на заре становления государства в Казахстане была запущена программа «Болашак», что дало возможность 13 тысячам казастанцев обучаться за счет государства в лучших университетах мира.

Также Глава государства акцентировал внимание на трансформацию глобального рынка труда и принимаемых Казахстаном мерах по реформированию сферы образования, направленных на формирование навыков креативного мышления, умения находить нужную информацию и верно применять ее.

«В текущем году в Послании Президента особое внимание было обращено развитию человеческого капитала. В реализации данного направления особое место занимает программа «Болашак», поэтому сегодня ряд важных вопросов мы рассмотрим. На повестке дня первый вопрос - об исполнении протокольных поручений республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом от 23 августа и 7 декабря 2017 года. Второй вопрос - о присуждении международной стипендии «Болашак» претендентам», - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Решением Комиссии стипендия присуждена 67 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира. По итогам заседания Государственный секретарь Республики Казахстан Г.Абдыкаликова дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».


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