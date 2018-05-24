В Астане загорелся автомобиль

Водитель успел выскочить до того, как вспыхнуло пламя.

Инцидент с возгоранием погрузочной машины произошёл на территории строительной площадки "Абу-Даби Плаза", передаёт Zakon.kz со ссылкой на elorda.info.

Сообщается, что водитель успел выскочить до того, как вспыхнуло пламя. Огонь быстро заполонил кабину машины. Через 10 минут пожар бы потушен собственными силами работников "Абу-Даби Плаза".

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов сообщил, что звонка в службу спасения по этому инциденту не поступало.

Напомним, что это уже не первое ЧП на территории комплекса. В ноябре прошлого года в общежитии "Абу Даби Плаза" произошёл пожар, а площадь возгорания составила предварительно 50 кв метров.

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