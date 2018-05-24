Ксения Собчак написала о Евразийском медиа форуме в своем Instagram
Она рассказала о равенстве полов.
Фото : Комсомольская правда24 мая 2018, 19:11
Российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак в своем Instagram разместила видео со своего выступления на XV Евразийском медиа форуме в Алматы, передает Zakon.kz.
"Очень интересно сегодня было поговорить о новых нормах дозволенного, нормах морали в рамках форума. Когда идет разговор о морали, просто помните, что еще 100 лет назад - развод считался аморальным, а 150 лет назад женщины не имели права голосовать и получать образование. Равенство полов - это та тема, которая меня очень трогает. Я сама живу, и пытаюсь достигать успеха в абсолютно патриархальном обществе, и это вызывает огромное мое беспокойство", - прокомментировала Ксения Собчак.
Ранее на Форуме Собчак высказалась о свободе человека в обществе и об отношениях России и Казахстана.
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