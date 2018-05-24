Ксения Собчак написала о Евразийском медиа форуме в своем Instagram

Она рассказала о равенстве полов.

Российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак в своем Instagram разместила видео со своего выступления на XV Евразийском медиа форуме в Алматы, передает Zakon.kz.

"Очень интересно сегодня было поговорить о новых нормах дозволенного, нормах морали в рамках форума. Когда идет разговор о морали, просто помните, что еще 100 лет назад - развод считался аморальным, а 150 лет назад женщины не имели права голосовать и получать образование. Равенство полов - это та тема, которая меня очень трогает. Я сама живу, и пытаюсь достигать успеха в абсолютно патриархальном обществе, и это вызывает огромное мое беспокойство", - прокомментировала Ксения Собчак.

Ранее на Форуме Собчак высказалась о свободе человека в обществе и об отношениях России и Казахстана.

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