Промоутер «Канело» случайно раскрыл дату второго боя с Головкиным

Промоутер Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Оскар де ла Хойя рассказал легендарному боксеру Шугару Рэю Леонарду о предстоящем рематче с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Журналисту Villainfy Media удалось подслушать их разговор, в ходе которого Де ла Хойя сказал следующее: «Бой состоится в сентябре. Мы близки к завершению переговоров».

Первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей — судейские записки выглядели так: Аделаида Берд — 118-110 в пользу «Канело», Дон Трелла — 114-114, Дэйв Моретти — 115-113 в пользу Головкина. Рематч был запланирован на 5 мая, однако его пришлось отметить из-за проваленных Альваресом допинг-тестов на кленбутерол. Мексиканец получил шестимесячную дисквалификацию, которая закончится 17 августа. Ранее журналисты телеканала ESPN подтвердили, что бой «Канело» — GGG II состоится 15 сентября, на День независимости Мексики, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.





