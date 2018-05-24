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В Алматы прошла плановая проверка готовности городской системы гражданской защиты

В учениях приняли участие все службы гражданской защиты, департамента чрезвычайных ситуаций, медицинские и учебные заведения.

Фото : zakon.kz24 мая 2018, 20:04

Сегодня в Бостандыкском районе Алматы прошла плановая сейсмотренировка, направленная на проверку готовности городской системы гражданской защиты и действия населения, сообщает Zakon.kz.

В учениях приняли участие все службы гражданской защиты, департамента чрезвычайных ситуаций, медицинские и учебные заведения.

В 9:30 был подан сигнал «Внимание всем!», при этом медиа-сервером был осуществлен перехват всех аналоговых, цифровых и радиоканалов с заставкой о начале учений. Оповещением занимались патрульные полицейские автомобили, оснащенные сигнальными громкоговорящими устройствами.
Как рассказали в городском департаменте ЧС, услышав сигнал «Внимание всем!», необходимо выполнить отключить электроэнергию газ и воду.

Рекомендуется взять заранее приготовленную сумку («Тревожный чемодан») с необходимыми вещами, продуктами питания, документами и выйти на улицу. Помочь больным и престарелым людям. Следует найти открытое место или определенные заранее места сбора. Подобные учения в мегаполисе проводятся раз в месяц.

Аким Алматы поручил разработать информативную памятку действий при чрезвычайных ситуациях и разместить во всех жилых домах и рекламных конструкциях.

«Умение правильно действовать в той или иной чрезвычайной ситуации необходимо доводить до автоматизма. Важно на постоянной основе проводить соответствующую работу, в особенности среди детей и молодежи», - сказал Бауыржан Байбек.

В ходе учений силами Службы спасения города на территории общеобразовательной школы №93 был развернут палаточный городок с подвижными пунктами медицинского, продовольственного и вещевого обеспечения.


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