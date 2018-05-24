Аким ЮКО встретился с кинорежиссером Сергеем Дворцевым

Глава региона наградил его медалью.

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с режиссером фильма «Айка» Сергеем Дворцевым, в котором снялась казахстанская актриса Самал Еслямова, получившая почётную награду за лучшую женскую роль на 71-м Каннском кинофестивале, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава региона выразив искреннюю благодарность Сергею Дворцевому от имени всех южноказахстанцев за личный весомый вклад в развитие сферы киноискусства и популяризации его на мировом уровне, наградил его медалью «За заслуги перед областью». Вместе с тем, аким области пожелал кинорежиссеру удачи в работе, направленной на укрепление культурных связей двух дружеских государств – Казахстана и России.

«Ваш фильм «Айка» на 71-м Каннском фестивале вошел в двадцатку лучших мировых фильмов, получив высокую оценку членов жюри, кинокритиков и европейских зрителей. Благодаря Вашему профессионализму и режиссёрской проницательности казахстанская актриса Самал Еслямова получила почётную награду за лучшую женскую роль в картине, прославив нашу страну на весь мир. Это большое событие, учитывая то, что эту награду впервые за всю историю Каннского фестиваля завоевала актриса с постсоветского пространства», - сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь, кинорежиссер Сергей Дворцевой выразил благодарность за оказанное уважение и почет, а также пообещал приложить все усилия для развития казахстанского кинематографа. Наряду с этим, Сергей Дворцов подчеркнул, что он знает о том, что в Южно-Казахстанской области уделяется особое внимание и разносторонняя поддержка развитию киноиндустрии региона.

В связи с этим, глава региона отметил, что на сегодняшний день в области насчитывается около десяти киностудий, в числе которых киностудия «Сак» - победитель многих международных фестивалей, в копилке которой около 50-ти анимационных фильмов на казахском языке.

«В рамках программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» учреждением «Оңтүстікфильм» совместно с киностудией «САҚ» в 2017 году были сняты анимационные фильмы «Киелі Қазығұрт», «Отырарды қорғау», «Күш атасы – Қажымұқан» и документальный фильм «Ұлы Жібек Жолындағы ескерткіштер», а также 10-ти многосерийный фильм «Көне жетігеннің сыры». До конца этого года снимут сериал «Толе би», а также анимационные фильмы «Ордабасы – знамя единства», «Древний Туркестан» и «Оксыз», - сказал Ж.Туймебаев.

Напомним, что Сергей Дворцевой родился в 1962 году в Шымкенте, является лауреатом премии «Ника». Работы режиссера признаны на мировом уровне, является автором документальных фильмов «Трасса», «В темноте» и короткометражных кинопроизведений, таких как «Счастье», «Хлебный день», а также участником многих международных фестивалей и конкурсов.

Стоит отметить, что в 2018 году на Каннском кинофестивале фильм «Тюльпан» получил главный приз программы фестиваля «Особый взгляд».

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