В департаменте УИС по Актюбинской области новые назначения

Приказом министра внутренних дел начальником областного департамента УИС назначен полковник юстиции Куписов Мирбулат Нурмуханович.

24 мая 2018 года в городе Актобе заместитель председателя Комитета УИС МВД РК генерал-майор юстиции Мейрам Аюбаев представил личному составу департамента УИС по Актюбинской области нового начальника, сообщает Zakon.kz.

Приказом министра внутренних дел начальником областного департамента УИС назначен полковник юстиции Куписов Мирбулат Нурмуханович.

Этим же приказом экс начальник Департамента УИС по Актюбинской области полковник юстиции Ернат Акылжанов был назначен на должность начальника Департамента УИС по г.Астана.

Мирболат Куписов родился в Актюбинской области. Службу в УИС начал в 1998 году воспитателем в детской колонии, прошел все ступени служебной карьеры. До назначения полковник юстиции занимал должность начальника ДУИС по Атырауской области.

В связи с назначением в график приема граждан по личным вопросам руководством Департамента УИС по Актюбинской области внесены изменения.

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