Гособвинители запросили сроки обвиняемым по делу хищения нефти в Кызылорде

Основываясь на добытые в ходе следствия и исследованные в суде доказательства, гособвинители запросили сроки лишения свободы 21 подсудимому.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Кызылорды начаты судебные прения по уголовному делу о хищении нефти преступной группой, причастной к хищению нефти на территории Кызылординской и Южно-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kyzylorda-news.kz.

Основываясь на добытые в ходе следствия и исследованные в суде доказательства, гособвинители запросили сроки лишения свободы 21 подсудимому.

В отношении подсудимого К.Баскараева, обвиняемого в создании и руководстве преступной группы, прокурорами запрошено 12 лет лишения свободы. Участникам ОПГ запрошено от 7 до 10 лет лишения свобода, а их пособникам – от 4 до 6 лет.

Бывшему начальнику УБОП ДВД по Кызылординской области Б.Утенову гособвинители запросили 10 лет лишения свободы. Его адвокат в своем выступлении просил суд учесть признание его подзащитным вины в получении незаконных денежных вознаграждений и переквалифицировать его действия по ст. 361 УК РК.

Во второй половине дня в зале судебных заседаний обстановка заметно накалилась. Адвокаты отдельных подсудимых приводили доводы о невиновности их подзащитных, другие просили учесть признание вины и другие смягчающие обстоятельства.

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