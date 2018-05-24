Сеул изучает заявление Трампа об отмене встречи с Ким Чен Ыном
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений КНДР.
Фото : РИА Новости / Мария Плотникова24 мая 2018, 21:00
Южная Корея изучает заявление США об отмене саммита с КНДР, который планировалось провести 12 июня в Сингапуре, передает РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
"Мы пытаемся понять намерения президента Трампа и проанализировать, что конкретно он имел в виду", — приводит агентство заявление южнокорейской администрации.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4919980-fd1c2e42c027e87258a83b611b4a7d03
Сейчас читают
Читайте также