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Сеул изучает заявление Трампа об отмене встречи с Ким Чен Ыном

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений КНДР.

Фото : РИА Новости / Мария Плотникова24 мая 2018, 21:00

Южная Корея изучает заявление США об отмене саммита с КНДР, который планировалось провести 12 июня в Сингапуре, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

"Мы пытаемся понять намерения президента Трампа и проанализировать, что конкретно он имел в виду", — приводит агентство заявление южнокорейской администрации.


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